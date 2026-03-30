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星空下的淚與笑 北大武山成年禮淬鍊動人的青春篇章

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員們獻上祝福。圖／屏東縣政府提供
第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員們獻上祝福。圖／屏東縣政府提供

第29屆大武山成年禮參與的58名學員歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。縣長周春米也到場迎接，為每個完成挑戰的學員獻上祝福。

「你們都是最棒的！」縣長周春米看著學員們曬紅臉龐與堅毅神情說，攀登海拔超過3000公尺北大武山，是對體能與意志雙重考驗，學員須通過嚴格行前訓練，負重15至18公斤裝備，才能踏上這趟試煉之路，最終在聖山懷抱接受祝福，都是萬中選一的佼佼者。

學員大一的鍾沛璇去年憂心體力無法負荷，今年她再度挑戰、堅持到底，她提到，途中滑倒受傷，仍咬牙完成，臉上還有滑倒受的傷，以行動詮釋「永不放棄」精神。

學員陳秉承與蔡佩芸承襲母親參與成年禮經驗，在家人的鼓勵下接棒出征，象徵跨越世代精神傳承，讓大武山的意義更加深遠。

有學員說，抵達終點時疲憊都不見，剩下滿滿成就感。也有學員提到「一路上彼此拉一把、互相加油，一起撐過去感覺，是一輩子都忘不了的記憶」。回程路上，笑聲與淚水交織。

隨隊參與的縣府副秘書長江國豐說，山林萬籟齊鳴夜晚，看著學員們在星空下分享汗水與淚水，那份同甘共苦情誼，是成年禮最珍貴收穫。學員學習野外求生與環境保育知識，更在團隊合作培養責任感與同理心。

周春米說，這群「大武山的孩子們」在指揮官與領隊帶領下，以謙卑之心走入山林，與自然對話、向山學習，在一次次喘息與堅持，完成自我對話旅程，不僅是身體極限挑戰，更是心靈的深刻洗禮，期盼學員未來面對人生關卡時，都能想起在北大武山上所淬鍊出的勇氣與信念。

屏東縣政府表示，大武山成年禮是對土地與自然的深刻認識與敬畏教育。縣府持續守護這項深具意義傳統，讓大武山精神陪伴一代又一代屏東青年，在人生道路上勇敢前行、堅定築夢。

學員大一的鍾沛璇去年擔心體力無法負荷，今年她再度挑戰、堅持到底，她提到，途中滑倒受傷，咬牙完成，臉上還有滑倒受的傷，體認到「永不放棄」精神。記者劉星君／攝影
學員大一的鍾沛璇去年擔心體力無法負荷，今年她再度挑戰、堅持到底，她提到，途中滑倒受傷，咬牙完成，臉上還有滑倒受的傷，體認到「永不放棄」精神。記者劉星君／攝影

第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。記者劉星君／攝影
第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。記者劉星君／攝影

第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。記者劉星君／攝影
第29屆大武山成年禮參與的58名學員們，歷經三天兩夜的挑戰與山林洗禮下，今下山返抵屏東縣政府。記者劉星君／攝影

第29屆大武山成年禮參與學員們今天下山，下山時舉行謝山儀式。圖／屏東縣政府提供
第29屆大武山成年禮參與學員們今天下山，下山時舉行謝山儀式。圖／屏東縣政府提供

北大武山 周春米

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