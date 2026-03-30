發展高雄數位港 陳其邁盼成為數位新國門

數發部今天舉辦「AI城市新紀元-高雄數位港及人工智慧發展產業交流座談會」，高雄市長陳其邁出席表示，期待在數發部支持下，讓高雄成為台灣與全球AI浪潮接軌的數位新國門。

數位發展部今天下午在高雄舉辦「AI城市新紀元-高雄數位港及人工智慧發展產業交流座談會」，數位發展部長林宜敬及陳其邁等人出席。

林宜敬致詞表示，數位發展部推動AI產業發展有5大政策工具，分別是算力、資料、人才、行銷及資金，而高雄市就佔了其中3項優勢。首先是算力，高雄在電力上具優勢，可直接設立算力中心。

其次是「人才」，林宜敬說，高雄有美麗的海景與海港，很好的天氣與合理房價，可吸引人才進駐。在「行銷」上，高雄是迷人的城市，一定可以吸引很多人來。政府希望將高雄建設成數位港，讓台灣未來軟體產業在高雄可獲得很好發展。

陳其邁致詞表示，期待在數發部「數位港國家級計畫」的支持下，擴大AI創新應用服務在高雄的發展，讓高雄成為台灣與全球AI浪潮接軌的數位新國門。

陳其邁說，市府推動智慧城市，與輝達（NVIDIA）、中華電信合作推動「高雄燈塔計畫」，建立城市級主權AI，利用VLM（視覺語言）模型與生成式AI平台，整合城市資訊來解決交通、淹水、垃圾等問題，更帶動演唱會經濟的蓬勃。

陳其邁指出，此次訪美行程參與輝達GTC大會，發現台灣在全球AI基礎建設上已有相當高的市佔率，而接下來的AI創新應用服務發展，就是高雄的利基點，也是高雄可望在資通訊產業迎頭趕上的新契機。

陳其邁說，未來期待以算力建設、產業應用為核心，持續加強、深化高雄作為智慧城市的治理量能。也希望透過今天的座談交流會，串聯政府部門、產業、潛在民間投資人進一步合作，凝聚「高雄數位港」的發展共識。