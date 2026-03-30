立委考察屏北地區 里港盼提升圖書館與游泳池設施

立法院教育及文化委員會今天到屏北地區考察，地方提出里港圖書館及游泳池硬體需改善，並建議設置里港生活記憶館深化在地文化。

今天的考察行程上午先往里港圖書館與游泳池，中午再前往大仁科技大學舉辦座談會，由民進黨立委鍾佳濱邀集教育部、文化部及運動部前往。

里港鄉長徐國銘會中表示，里港鄉游泳池於民國82年落成，目前是採公辦民營方式經營，雖經多次整建，仍需要更多經費支持鄉公所來整理維護；現用的圖書館經活化後，常態性辦理藝文活動，為因應圖書館人流增加，希望能增設一部外掛式電梯及軟體改善。

在大仁科大辦理的座談會中，屏東縣議員陳明達表示，里港鄉的敬聖亭、雙慈宮、舊里港郵便局等文化載體，串連里港生活記憶，希望能協助建置里港生活記憶館；並結合單車國道整合成水與陸運動路線，促進在地運動風氣，舉辦馬拉松路跑等大型賽事，吸引在地與外地的運動人口，帶動在地觀光與產業發展。

大仁科大校長周德光說，民眾運動休閒場所的困境包括過度依賴校園、戶外場地為主，且缺乏專業適能與健康檢測設備，盼建設屏北運動休閒中心並規劃結合AI智慧硬體和長照資源，透過產學合作，以落實區域健康資源的平衡分布。

鍾佳濱表示，無論在全民運動推展、文化資產保存或資源整合，期望地方與中央攜手合作，一起為屏北地區創造多贏局面。