快訊

自撞電線桿釀高雄大寮800餘戶住戶停電 小貨車司機傷重不治

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

聽新聞
0:00 / 0:00

立委考察屏北地區 里港盼提升圖書館與游泳池設施

中央社／ 屏東縣30日電

立法院教育及文化委員會今天到屏北地區考察，地方提出里港圖書館及游泳池硬體需改善，並建議設置里港生活記憶館深化在地文化。

今天的考察行程上午先往里港圖書館與游泳池，中午再前往大仁科技大學舉辦座談會，由民進黨立委鍾佳濱邀集教育部、文化部及運動部前往。

里港鄉長徐國銘會中表示，里港鄉游泳池於民國82年落成，目前是採公辦民營方式經營，雖經多次整建，仍需要更多經費支持鄉公所來整理維護；現用的圖書館經活化後，常態性辦理藝文活動，為因應圖書館人流增加，希望能增設一部外掛式電梯及軟體改善。

在大仁科大辦理的座談會中，屏東縣議員陳明達表示，里港鄉的敬聖亭、雙慈宮、舊里港郵便局等文化載體，串連里港生活記憶，希望能協助建置里港生活記憶館；並結合單車國道整合成水與陸運動路線，促進在地運動風氣，舉辦馬拉松路跑等大型賽事，吸引在地與外地的運動人口，帶動在地觀光與產業發展。

大仁科大校長周德光說，民眾運動休閒場所的困境包括過度依賴校園、戶外場地為主，且缺乏專業適能與健康檢測設備，盼建設屏北運動休閒中心並規劃結合AI智慧硬體和長照資源，透過產學合作，以落實區域健康資源的平衡分布。

鍾佳濱表示，無論在全民運動推展、文化資產保存或資源整合，期望地方與中央攜手合作，一起為屏北地區創造多贏局面。

文化資產 鍾佳濱 游泳池

延伸閱讀

竹縣推百場閱讀活動 深化對自然與文化理解

臺東縣立圖書館4月22日正式開幕 山海意象打造閱讀新地標

慈濟大學USR攜手度假酒店 打造花蓮療癒生態圈

墾丁國小校舍鹽蝕老舊 原址重建呼應山海起伏律動

相關新聞

屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

蔡英文迷上爬山 陳其邁推薦的高雄口袋名單曝光

前總統蔡英文已攀爬苗栗及台中等地中級山，高雄綠營議員關心她會不會來高雄爬山？高雄市長陳其邁透露，他邀約蔡英文來高雄，柴山、果嶺公園及3千公尺以上的塔關山都有考慮過，目前應該會規畫果嶺公園，希望議員報名參與。

影／空拍看台灣 相遇海龜島 小琉球生態豐富成為海龜悠遊天堂

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，海龜數量經常高達數百隻，遊客只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，仔細看，接近淺灘的海面上，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星，而當地居民與政府積極推行無塑、環保淨灘及「五不原則」保育海龜，使小琉球成為人與海龜共存的藍色樂園。

萬丹森林公園辦二手物市集 如廁不便

屏東縣萬丹森林公園三月中旬啟用人氣滿滿，但占地六點五公頃，卻不見廁所，屏東縣長周春米說，會先設流動廁所。工務處表示，預計四月完工，並持續與台糖溝通尋覓可設永久性公廁的地點。

高市浪犬攻擊頻傳 專家：源頭管理 降低誘餌來源

高市小港區南星計畫周邊浪犬聚集，每年十多起民眾遭浪犬攻擊，凸顯浪犬管理課題。屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，流浪犬在野外活動較自由，缺乏固定主人約束，管理重點在於如何避免形成可持續的食物來源與聚集地。

人犬衝突 高市南星計畫區野狗為害

遊蕩犬成群危及安全，高雄小港區沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，疑因飼主棄養，愛狗人士餵食讓流浪犬族群擴大，已達數百隻，每年造成十餘件追車造成摔車受傷意外；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示告誡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。