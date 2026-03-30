高雄市發表道路挖掘管理成果 展現智慧城市韌性

高雄市工務局今天發表114年高雄市道路挖掘管理暨共同管道業務推動成果，局長楊欽富說，道路挖掘管理中心是地下管線與道路挖掘的核心管理平台，也為高雄未來AI智慧治理鋪路。

高雄市工務局今天下午舉辦「114年高雄市道路挖掘管理暨共同管道業務推動成果發表會」，近百名產官學界人士齊聚交流，楊欽富出席並發表專題演講。

楊欽富表示，高雄市道路挖掘管理中心在成立之前，高雄市地下管線紊亂；而在高雄氣爆發生後，市府便成立道路挖掘管理中心加強管理監控，也避免管線掏空地面等問題。此外，市府也導入AI管理，整合平台便於管理各項工程。

楊欽富並以「科技驅動智慧城市的永續發展」為題發表專題演講。他說，挖管中心作為地下管線與道路挖掘的核心管理平台，近年來透過數位化圖資系統、聯合挖掘機制與跨部門合作，逐步為高雄未來AI智慧治理鋪路。

會中，挖管中心、義守大學、中華電信等單位分別分享「道路挖掘管理中心成果」、「專案執行經驗」及「微創工法」等主題，呈現高雄在制度革新、技術突破與公共安全上的多面向努力。

現場也設置展攤，展示最新成果，包括「5D智慧城市工務管理平台」、中華電信「路平魔法師微創工法」、台水耐震管材技術、坤眾科技「3D管線建模」及智慧監測與管道維護方案等。

道路挖掘管理中心表示，成果發表會不僅展現高雄市政府在道路挖掘管理上的前瞻思維，更凸顯跨部門、跨領域合作的重要性。隨著智慧監控、災害應變與人才培育持續推進，高雄正以更堅韌的城市治理能力，邁向智慧永續未來。