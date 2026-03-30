快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

聽新聞
0:00 / 0:00

屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道。圖／南工分局提供
屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道。圖／南工分局提供

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

屏南快速公路二月通過第一階段環評，南工分局立即進入二階環評流程，今、明兩天分別在潮州鎮公所及獅子鄉公所舉辦說明會。今天在潮州的說明會有許多鄉親到場關心，不過因內容與一階時舉辦的說明會差不多，現場並無人提問，說明會半小時就結束。

屏東縣交旅處長黃國維表示，屏南快現進入二階環評，要通過最快也要一年半至兩年；縣府立場就是希望時程能縮短，盡快動工，不但能解決假日屏鵝公路的塞車狀況，也能強化屏南地區整體交通路網的韌性與安全性。

潮州鎮公所主秘王建元表示，屏南快連接八八快速道路，潮州正好是兩條路的連結點，屏南快完工後將成為屏東縣南北重要的交通動脈，許多鄉親都非常期盼，通車後對於潮州的觀光及交通都大有助益。

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，路廊長約65.55公里，經費約1744.22億元，共設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道，全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。

「屏南快速公路」現進入第二階段環評階段，公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會。記者潘奕言／攝影
「屏南快速公路」現進入第二階段環評階段，公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會。記者潘奕言／攝影

屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道。記者潘奕言／攝影
屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，長約65.55公里，設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道。記者潘奕言／攝影

屏東縣

延伸閱讀

兩小時才放行一次！蘇花公路昔日單線雙向通車成時代記憶

卡關5年！淡海輕軌二期 新北促中央速核定

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

台北港填海造地通過環評 緩解北部土方之亂

相關新聞

屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

蔡英文迷上爬山 陳其邁推薦的高雄口袋名單曝光

前總統蔡英文已攀爬苗栗及台中等地中級山，高雄綠營議員關心她會不會來高雄爬山？高雄市長陳其邁透露，他邀約蔡英文來高雄，柴山、果嶺公園及3千公尺以上的塔關山都有考慮過，目前應該會規畫果嶺公園，希望議員報名參與。

影／空拍看台灣 相遇海龜島 小琉球生態豐富成為海龜悠遊天堂

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，海龜數量經常高達數百隻，遊客只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，仔細看，接近淺灘的海面上，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星，而當地居民與政府積極推行無塑、環保淨灘及「五不原則」保育海龜，使小琉球成為人與海龜共存的藍色樂園。

萬丹森林公園辦二手物市集 如廁不便

屏東縣萬丹森林公園三月中旬啟用人氣滿滿，但占地六點五公頃，卻不見廁所，屏東縣長周春米說，會先設流動廁所。工務處表示，預計四月完工，並持續與台糖溝通尋覓可設永久性公廁的地點。

高市浪犬攻擊頻傳 專家：源頭管理 降低誘餌來源

高市小港區南星計畫周邊浪犬聚集，每年十多起民眾遭浪犬攻擊，凸顯浪犬管理課題。屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，流浪犬在野外活動較自由，缺乏固定主人約束，管理重點在於如何避免形成可持續的食物來源與聚集地。

人犬衝突 高市南星計畫區野狗為害

遊蕩犬成群危及安全，高雄小港區沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，疑因飼主棄養，愛狗人士餵食讓流浪犬族群擴大，已達數百隻，每年造成十餘件追車造成摔車受傷意外；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示告誡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。