屏南快速公路進入二階環評…最快1.5至2年通過 鄉親盼早日動工

屏南鄉親爭取超過20年的「屏南快速公路」目前進入第二階段環評階段，今天公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會，許多關心進度的鄉親到場。二階環評通過最快要一年半至兩年，鄉親們都希望相關時程能加快，早日通車。

屏南快速公路二月通過第一階段環評，南工分局立即進入二階環評流程，今、明兩天分別在潮州鎮公所及獅子鄉公所舉辦說明會。今天在潮州的說明會有許多鄉親到場關心，不過因內容與一階時舉辦的說明會差不多，現場並無人提問，說明會半小時就結束。

屏東縣交旅處長黃國維表示，屏南快現進入二階環評，要通過最快也要一年半至兩年；縣府立場就是希望時程能縮短，盡快動工，不但能解決假日屏鵝公路的塞車狀況，也能強化屏南地區整體交通路網的韌性與安全性。

潮州鎮公所主秘王建元表示，屏南快連接八八快速道路，潮州正好是兩條路的連結點，屏南快完工後將成為屏東縣南北重要的交通動脈，許多鄉親都非常期盼，通車後對於潮州的觀光及交通都大有助益。

根據公路局資料指出，屏南快速公路規畫北起潮州、南至車城，路廊長約65.55公里，經費約1744.22億元，共設置竹田、潮州、新埤、枋寮、枋山、獅子、海口、車城8處交流道，全線橋梁41公里、路堤16公里、隧道9公里。

「屏南快速公路」現進入第二階段環評階段，公路局南區美護工程分局在潮州鎮公所舉辦二階環評公開說明會。記者潘奕言／攝影