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蔡英文迷上爬山 陳其邁推薦的高雄口袋名單曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁邀蔡英文來高雄爬山，果嶺公園目前呼聲最高。圖／本報資料照
陳其邁邀蔡英文來高雄爬山，果嶺公園目前呼聲最高。圖／本報資料照

前總統蔡英文已攀爬苗栗及台中等地中級山，高雄綠營議員關心她會不會來高雄爬山？高雄市長陳其邁透露，他邀約蔡英文來高雄，柴山、果嶺公園及3千公尺以上的塔關山都有考慮過，目前應該會規畫果嶺公園，希望議員報名參與。

高市議會定期大會今天開幕，陳其邁率團隊拜會議長康裕成時，多位民進黨籍議員陪同聊天。因現場多位議員曾經陪同陳其邁去爬過柴山，議長康裕成提問，不知道小英總統會不會來高雄爬山？陳其邁肯定答覆說，她會來，南部天氣比較熱，柴山可能太熱，應該會安排她走果嶺公園，希望在場議員報名參與。

除市區柴山及果嶺公園外，陳其邁也提及「南橫三星」之一的塔關山。他表示，塔關山海拔3222公尺、步道總長2.2公里，落差600公尺，不會太難；中山關古道也可以，從中之關往上走到天池比較難一點，若從天池往下走至中之關比較輕鬆。

康裕成質疑陳其邁，是否體力不好才不選柴山，現場議員哄堂大笑。民進黨總召江瑞鴻說，果嶺公園是1至3號比較陡一點，其餘路線還好。討論至最後，大家都覺得果嶺公園的確是不錯的選擇，可視體力決定要走多久，若能走完18洞，運動效果也不錯。

高市長陳其邁在開議前率團隊拜會議長康裕成，兩人閒聊提及如何為蔡英文安排爬山行程。記者徐白櫻／攝影
高市長陳其邁在開議前率團隊拜會議長康裕成，兩人閒聊提及如何為蔡英文安排爬山行程。記者徐白櫻／攝影

柴山 高雄 民進黨

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