周春米推高樹七大建設 屏11線拓寬通車 農運、觀光一次到位

改善屏東縣高樹鄉交通瓶頸，屏東縣政府2024年開辦屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程，今舉行完工通車典禮，縣長周春米說，道路通車後將有效提升高樹地區通行效率與行車安全，為地方發展注入新動能。

縣長周春米說，屏11線串聯高樹鄉多個重要村落，過去因道路狹窄且彎曲，影響行車安全與交通便利性。在交通部支持與地方協力，縣府推動道路新闢與拓寬工程，從台27線與萬興路叉路口往南延伸至長美路四巷，並銜接屏2-1線，使道路筆直寬敞。工務處表示，該路段通車後，速限50。

兼顧農業需求，屏11線沿線設置40座水閘門，提升灌溉便利性，讓農民耕作與用水更加順暢，同時完成電線電纜地下化，提升整體道路景觀品質。感謝143名地主、共138筆土地的支持，使工程得以順利推動。

周春米表示，近年持續推動「高樹7大建設」，包括屏2-1道路、屏11線拓寬、阿烏排水工程、奇幻大津、北野祭、北野親水公園及舊寮國小改建多元社福園區計畫，從交通、治水到觀光與社福多面向整體布局，逐步完善高樹基礎建設。隨著交通路網逐步到位，未來結合觀光資源與在地農產，帶動地方發展，讓高樹成為兼具自然景觀與產業潛力亮點鄉鎮，實現「屏東最北、高樹最美」的發展願景。

高樹鄉長梁正翰表示，屏11線拓寬後道路更加筆直寬敞，沿線可見優美山景，有效紓解車流，讓農民運輸農產品更便利，提升觀光客進入高樹的可及性，對地方發展具有重要意義。

縣府表示，屏11縣道路拓寬工程在2024年5月23日開工動土，2026年3月30日完工，道路全長約3.188公里，拓寬12至13公尺，縣府在2020年提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)111～116年計畫」，獲交通部公路局核定總經費2億8518萬元。完工通車後，除可改善交通瓶頸外，也將作為高樹市區外環道路系統，有效分流台27線車流，減少市區壅塞，提升整體交通服務品質與用路安全。

縣府強調，未來持續爭取中央資源，推動各項交通與基礎建設工程，完善整體交通網絡效能，帶動地方產業與觀光發展，打造更安全便利的生活環境。

改善屏東縣高樹鄉交通瓶頸，屏東縣政府2024年開辦屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程，今舉行完工通車典禮，通車後有效提升高樹地區通行效率與行車安全，為地方發展注入新動能。記者劉星君／攝影

改善屏東縣高樹鄉交通瓶頸，屏東縣政府2024年開辦屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程，今舉行完工通車典禮，通車後有效提升高樹地區通行效率與行車安全，為地方發展注入新動能。記者劉星君／攝影

改善屏東縣高樹鄉交通瓶頸，屏東縣政府2024年開辦屏11線0K+000-3K+188道路拓寬工程，今舉行完工通車典禮，通車後有效提升高樹地區通行效率與行車安全，為地方發展注入新動能。記者劉星君／攝影