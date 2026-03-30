高樹淹水有解 阿烏排水首期動工3.47億元整治 防洪升級

屏東縣高樹鄉建興村長期面臨淹水問題，屏東縣政府水利處規畫「阿烏排水支線渠道改善工程」共三期，今天是第一期工程開工，縣長周春米說，第一期工程預計2028年4月完工，屆時改善中下游瓶頸段通洪，預計可降低約150公頃淹水面積，提升高樹的防洪韌性。

周春米說，阿烏排水支線上游承接山坡地逕流，每逢豪雨或颱風，常因山區洪水宣洩快速，現況渠道狹小，導致排水路沿線水位壅高，造成溢淹，影響高樹鄉建興村、源泉村與周邊聚落居民生活安全，需系統性改善。

周春米表示，她當立委時即積極爭取阿烏排水改善，上任後縣府團隊推動各項治水建設，在賴清德總統與中央支持下，前年凱米颱風過後成功爭取到30幾億元經費，包括阿烏排水支線渠道改善工程的第一期工程，後續還會向中央爭取第二期、第三期工程經費，總經費達6億以上，縣府同時做好前期準備，待中央經費到位，馬上銜接發包、動工，希望在最短時間，解決阿烏排水長期以來的水患。

水利處表示，阿烏排水支線屬後壁溪排水系統，集水區面積約4.64平方公里，治理權責長度約4625公尺，治理目標為達到10年重現期洪水通洪能力，以25年重現期洪水不溢堤為原則，藉由分期分段整治，提升整體排水效能，降低聚落淹水風險，守護居民生命財產安全。

水利處長林煥文說，今天開工是第一期工程，獲經濟部水利署前瞻基礎建設計畫核定工程經費2.71億元，用地經費7600萬元，總計3.47億元，辦理範圍自樁號1K+500至3K+620（大路關寮橋上游），改善長度約2120公尺，主要工程包括渠道拓寬整治、護岸新建、水防道路設置，另外包括無名橋1、源泉橋、無名橋2及大路關寮橋等4座橋梁改建。

水利處表示，阿烏排水支線改善工作，除第一期優先辦理急迫性較高渠段外，第二期在村莊上方設滯洪池，第三期拓寬下游渠道，持續推動其餘期程整治及設施改善，透過渠道拓寬改善、橋梁瓶頸打通及滯洪調節等綜合治理策略，完善整體排水系統功能，希望能在四年內將三期阿烏排水工程全數完成。

屏東縣高樹鄉建興村長期面臨淹水，縣府水利處規畫「阿烏排水支線渠道改善工程」共三期，今天是第一期工程開工。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉建興村長期面臨淹水，縣府水利處規畫「阿烏排水支線渠道改善工程」共三期，今天是第一期工程開工，預計2028年4月完工，預計可降低約150公頃淹水面積，提升高樹的防洪韌性。圖／屏東縣政府水利處提供