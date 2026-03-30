影／空拍看台灣 相遇海龜島 小琉球生態豐富成為海龜悠遊天堂

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，海龜數量經常高達數百隻，遊客只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，仔細看，接近淺灘的海面上，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星，而當地居民與政府積極推行無塑、環保淨灘及「五不原則」保育海龜，使小琉球成為人與海龜共存的藍色樂園。

小琉球是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，有豐富的珊瑚礁生態系，還有清澈乾淨海水，加上氣候終年溫暖，海藻食物充足、無大型天敵，加上全島珊瑚礁地形提供了優質棲所，幾乎全年皆有機會在岸邊或浮潛時見到海龜優游在海面，熱門觀賞點包括花瓶岩、龍蝦洞、杉福漁港等，過去曾經記錄到高達805隻海龜，平時也有2、3百頭族群在周遭海域悠游，最近由於冬季旅遊淡季人為干擾減少許多，海龜數量又開始增加，海保署表示，小琉球是台灣重要海龜覓食棲地，近年由於相關保育政策施行及保育意識提升，島嶼周圍覓食海龜愈來愈多，是政府與民間共同努力成果。

小琉球最常見的海龜是綠蠵龜，約占99%，玳瑁其次，偶爾也能見到赤蠵龜，小琉球是全球海龜密度最高的海域之一，台灣其他離島雖然也可以見到海龜，但是密度都不如小琉球這麼高，因為當地擁有豐富的藻類資源，為海龜提供了充足的食物。

世界上所有的海龜，都面臨到棲地受到人為破壞、誤食垃圾、環境汙染、漁業誤捕等危機，數量非常稀少，且皆已列為瀕臨絕種的保育類動物。我們應該要更珍惜能與海龜共游的島嶼，只需遵循「不觸摸、不追逐、不圍繞、不驚擾、不擦防曬油」的五不原則，即能友善親近這些海洋嬌客。

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影

屏東小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，因全年溫暖、食物豐富及豐富的棲地環境，成為世界級的綠蠵龜棲息地與產卵天堂，只要站在岸邊眺望一望無際的海洋，不時有海龜將頭探出海面呼吸，也成為民眾爭相目睹小琉球的當紅明星。記者劉學聖／攝影