萬丹森林公園辦二手物市集 如廁不便

屏東縣萬丹森林公園三月中旬啟用人氣滿滿，但占地六點五公頃，卻不見廁所，屏東縣長周春米說，會先設流動廁所。工務處表示，預計四月完工，並持續與台糖溝通尋覓可設永久性公廁的地點。

環保局昨在森林公園辦二手物市集，周春米捐出跑行程同款外套義賣，周姓女粉絲以一萬五千元得標，拍賣所得捐公益。周春米說，萬丹森林公園啟用後成為屏東新亮點，深地鄉親喜愛，吸引外縣市遊客慕名而來，二手市集匯聚近萬人潮。縣府持續整合周邊共融遊戲場、游泳池、萬丹公園，配合萬丹國中操場修復工程，打造大型運動休閒園區。

昨天環保局在萬丹森林公園辦「二手物來來去去市集」共一卅二攤，近八千人次參與。也因人潮聚集，高雄前來的劉小姐說，附近廁所很遠，走到最近廁所至少十五分鐘，相當不便。

縣議員許展維也接獲鄉親反映，公園內沒有廁所，很不方便。許展維說，他在去年公園興建時有提廁所設置需求，但因公園土地向台糖承租，地目屬「農業用地」，不能設置固定建物。

萬丹森林公園周邊廁所太遠，周春米說，後續請工務處購置新流動廁所，廁所管理不易，盼大家維護。

工務處表示，現階段採購新流動廁所，兩間女廁、一間男廁與一間無障礙廁所，希望在四月完工設置，也持續與台糖溝通，尋覓可設置永久性公廁的地點。

環保局辦二手物市集，今年首場在萬丹森林公園，環保局表示，今年預計還會再辦一場，地點未定。規畫「二手物鑑價攤位」與「資源回收物兌換」，短短數小時回收五六五支高壓容器與三一三公斤廢乾電池。