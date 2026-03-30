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源頭管理 專家：降低誘餌來源

聯合報／ 記者劉星君宋原彰石秀華／連線報導

高市小港區南星計畫周邊浪犬聚集，每年十多起民眾遭浪犬攻擊，凸顯浪犬管理課題。屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍說，流浪犬在野外活動較自由，缺乏固定主人約束，管理重點在於如何避免形成可持續的食物來源與聚集地。

羅書姍說，現行策略台灣以TNR/TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、回置原地）為浪犬管理核心措施。日本採實施「餵食以外干預」策略，透過法律、教育及社會參與等提升全民意識，降低餵食引發聚集風險並提升動物福利。

面對浪犬攻擊與追逐，羅書姍說，犬群因領域保護或缺乏活動刺激出現衝突行為，建議加強現場情境觀察，避免以人為刺激因素促成攻擊行為。若城市環境發生偶發事件，適度警覺與聲響刺激（如喇叭）可在緊急情境分散注意力，長期策略仍需降低聚集與誘餌來源為主。

野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸說，先前曾有浪犬咬傷人判例，法院認定私人工廠內工人餵養流浪犬造成傷害事故。聯盟提倡推動修法，盼長期餵食流浪犬隻行為者應認定為飼主。提供特定區域供流浪犬生活者，雖非餵養者也應從寬，就像「車禍肇事責任比例」，地主也有須負的責任。

高雄市動物關懷協會理事長王小華則批法規執行不力，全面禁餵食，治標不治本，應修法加重對棄養者和未植入晶片者處罰。飼主棄養動物愈發嚴重，全面禁餵食會餓死浪犬，動物飢餓時可能更具攻擊性。

台灣動物保護行政監督聯盟（簡稱動督盟）秘書長何宗勳表示，遊蕩犬與生態衝突爭議，解決問題根本「源頭管理」與推動「動保社區化」，村里長納入基層動保網絡；若強力取締餵食，動物不會因沒食物而消失，只會為生存四處移動，進入市區、垃圾場、工地與校園，人、車與野生動物衝突勢必增加。

野生動物 源頭管理 流浪犬

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