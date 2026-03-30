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人犬衝突 高市南星計畫區野狗為害

聯合報／ 記者石秀華宋原彰劉星君／連線報導
高雄市小港區沿海四路長期多隻流浪犬，在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高雄市小港區沿海四路長期多隻流浪犬，在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

遊蕩犬成群危及安全，高雄小港區沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，疑因飼主棄養，愛狗人士餵食讓流浪犬族群擴大，已達數百隻，每年造成十餘件追車造成摔車受傷意外；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示告誡。

高市府動保處表示，南星計畫區和周邊人犬衝突熱點已建立常態巡查和通報機制，定期執行遊蕩犬驅離與捕捉作業，去年迄今共捕捉十一隻遊蕩犬，均已完成絕育並移置收容，未再回置原地，至於南星計畫區有民眾餵食遊蕩犬情況，去年接獲通報卅一件、今年迄今十五件，會協調場域管理單位強化出入管制。

小港區鳳興里里長洪富賢指出，當地流浪狗出沒在南星計畫區、沿海四路整條路，成群結隊出沒，有固定四、五隻狗在白天一見到機車騎士就會追機車，有些直接從南星路衝出來，里民因此被咬傷。

鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊也曾騎機車被四十、五十隻狗從遠方追來，過於緊張摔車，她指出，因不少流浪犬躲進工業區，亦造成動保處不易捕抓，目前已知動保處已連繫工業區地主，將擇期進入抓捕。洪盼市府應在當地設「禁止餵食流浪犬，否則開罰」的告示牌，讓當地人查緝有所依據。

洪秀菊也說，當地流浪犬多，主因為有飼主棄養、有人餵食所致，廿四日她曾當場「抓到」常到現場餵流浪犬的婦人，婦人當下只輕描淡寫地說「因為看狗很可憐才餵食」，她當場告知「愛狗要餵食，就將他們帶回去養」。

屏東近期也傳愛狗人士長期在定點餵養流浪犬，引發困擾，縣府農業處動保科表示，餵養人（即愛爸愛媽）行為目前法規還沒有明確相關罰則，大多採取勸導，接獲檢舉餵食，僅能回覆建議若有構成髒亂，用亂丟廢棄物方式向環保局檢舉。

李姓獸醫師觀察，有些愛媽愛爸在餵食流浪犬時，會選擇稍微偏僻處所，或是在凌晨深夜等時段，也有愛媽愛爸會開著車沿路丟飼料餵食；因為流浪犬的防禦性、防備心高，甚至有些愛媽愛爸在餵食時都不一定能接觸到浪犬。

流浪犬 機車騎士 南星計畫區

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