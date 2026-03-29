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屏東萬丹森林公園啟用成休憩新亮點 民眾怨廁所太遙遠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，現場人氣滿滿，環保局攤位義賣所得做公益。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，現場人氣滿滿，環保局攤位義賣所得做公益。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹森林公園今年3月中旬啟用後，人氣滿滿，縣府在森林公園舉辦各式活動，環保局今辦二手物市集，湧入近8千人次，但萬丹森林公園內沒有廁所，最近的廁所要走到附近萬丹公園，路程就要10到15分鐘。周春米今說，會先設置流動廁所。

周春米說，萬丹森林公園啟用後成為屏東休憩新亮點，深地鄉親喜愛，也吸引外縣市遊客慕名而來。縣府持續整合周邊共融遊戲場、游泳池、萬丹公園，並配合萬丹國中操場修復工程，未來打造大型運動休閒園區，「多運動、多健康、多快樂」。

環保局在萬丹森林公園辦「二手物來來去去市集」有132攤，近8000人次參與。但也因人潮聚集，高雄來的劉小姐說，廁所很遙遠，走到最近的廁所至少要15分鐘，相當不便。

縣議員許展維說，他在去年公園動工興建時提出廁所設置需求，但因公園的土地是向台糖公司承租，地目屬「農業用地」，依規定無法設固定建築物。

萬丹森林公園周邊廁所太遠，周春米說，後續已請工務處規畫購置新的流動廁所，持續找適合地點設置，廁所管理不是那麼容易，盼大家維護與愛護。

工務處表示，萬丹森林公園地目屬於「農業用地」，現階段已採購新流動廁所，兩間女廁、一間男廁與一間無障礙廁所，希望能在4月完工設置流動廁所，並持續跟台糖溝通，尋覓適合可設置永久性的公廁的地點。

環保局舉辦二手物市集，每次舉辦地點不同，曾在屏東市、九如鄉舉辦，今年首場在萬丹森林公園，環保局表示，今年預計還會再辦一場，地點未定。環保局在現場規畫「二手物鑑價攤位」與「資源回收物兌換」，短短數小時回收565支高壓容器及313公斤廢乾電池。

屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，但因公園內沒有廁所，只能在森林公園暫時先設臨時的流動廁所。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，但因公園內沒有廁所，只能在森林公園暫時先設臨時的流動廁所。記者劉星君／攝影

屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，但因公園內沒有廁所，只能在森林公園暫時先設臨時的流動廁所。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局在萬丹森林公園舉辦二手物市集，但因公園內沒有廁所，只能在森林公園暫時先設臨時的流動廁所。記者劉星君／攝影

屏東縣府環保局今在萬丹森林公園舉辦二手物市集，推動惜物愛物觀念。記者劉星君／攝影
屏東縣府環保局今在萬丹森林公園舉辦二手物市集，推動惜物愛物觀念。記者劉星君／攝影

森林公園 廁所 周春米

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