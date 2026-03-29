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獨／不是電影！屏東7旬翁住車近月吃喝拉撒全在裡面 鄰居憂他恐死車內

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獨／不是電影！屏東7旬翁住車近月吃喝拉撒全在裡面 鄰居憂他恐死車內

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供
屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供

不是電影情節，是真實發生！屏東縣海青青弘會副理事長方華雄近日接獲民眾反映，屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月，「吃喝拉撒睡全在車上」，車內如同垃圾堆，臭味傳出，居民憂「萬一死在車上怎麼辦」？方華雄與志工們苦勸一天，終將老翁從車內移出送醫安置。

屏東市台糖二街是文教區，靠近縣民公園、市公所、學校周邊，方華雄說，他接到周邊至少三戶鄰居看不下去，擔憂「再這樣下去，老翁恐死在車上」，主動找他來幫忙，他一到現場也被嚇到了，「老翁整個人癱軟車內，平時需包著尿布生活，無法下車，雙腳疑失去行動能力」。

方華雄說，老翁看到他們前來仍拒絕就醫，27日當天，他和志工們、鄰居與相關單位苦勸，並同步通報警方、社會處，聯絡救護車。為將老翁從汽車內移出，他從中午勸到傍晚，軟硬兼施，最後老翁才同意上救護車，團隊費盡力氣將老翁從車上移出，老翁在車內近一個月，吃喝拉撒睡都在車上，從車內移出時，老翁身上便溺都掉在他的褲子，之後在救護人員和志工協助下，老翁被抬上擔架後送醫。

方華雄說，老翁開的汽車卡在台糖二街附近，車頭朝外突出道路上，民眾經過若沒注意很容易撞上。汽車卡在巷弄間，動彈不得，老翁又沒力氣踩油門，就這樣在車上生活近一個月。

方華雄表示，老翁獨居稱有一名失聯兒子，若這次未及時介入，細菌感染引發拜血症風險很高，後果恐不敢想像。老翁的醫療費、看護費、餐食費，由屏東縣海青青弘會先行支出，持續關心與追蹤。

社會處表示，該名老翁去年2025年12月27日到今年3月16日安置在老人長期照顧中心，但老翁拒安置，頻頻表達離開，當時評估老翁的租屋處在合約內，尚可行走，才同意結束安置，但過程中，老翁非常抗拒，安置期間吵著離開。

社會處指出，陳姓老翁在3月16日到27日住車內，拒絕安置也拒回到租屋處，社工連結送餐並請老翁朋友每天探視，老翁在27日移出車子後，後續會與醫院、老翁討論安置與照顧事宜。

屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供
屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供

屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供
屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供

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屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供

屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供
屏東市台糖二街一名72歲陳姓老翁住在汽車內近一個月「吃喝拉撒睡全在車上」，傳出異味，屏東縣海青青弘會副理事長方華雄獲報後，與團隊苦勸將老翁移出汽車，送醫安置。圖／方華雄提供

屏東 鄰居 救護人員

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