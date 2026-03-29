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高雄路旁水利地設置整排防撞桿 大寮農民抗議農用車無處可停

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市大寮區磚子磘一帶的產業道路狹窄，路旁水利地設了防撞桿之後，農民無法臨停車輛、也導致雙向會車變危險，圖為議員邱于軒邀請相關單位會勘。圖／議員邱于軒提供
高雄市大寮區磚子磘一帶的產業道路狹窄，路旁水利地設了防撞桿之後，農民無法臨停車輛、也導致雙向會車變危險，圖為議員邱于軒邀請相關單位會勘。圖／議員邱于軒提供

大寮區溪寮里一處產業道路旁空地新設一整排黃色防撞桿，農民抗議農用車停放不便、狹窄道路更失去會車緩衝空間。農田水利署高雄管理處解釋，為解決水利地遭人長期霸占停放廢棄車輛，邀集各單位會勘才出此下策。議員邱于軒批評，公務機關不該為求管理方便，犧牲農民的工作空間。

大寮區磚子磘路段鄰近灌溉水圳之處有大片水利地，近日陸續施設防撞桿，引發農民反彈。謝姓稻農說，自家農地在水利地附近，這裡道路狹窄，農用搬運車或機車隨意停放會影響交通，所以鄰近農民習慣把車子臨停路旁水利地，豈料農水署全面施設防撞桿，運送肥料或農藥的貨車再也無法停放。

農水署高雄管理處長呂文豪說明，大寮這處水利地長期遭不明車輛霸占使用，放眼看去整排都是報廢車，今年初邀請各單位會勘，在環保局移除報廢車後，決議在大排旁水利地設置防撞桿，此舉可避免交通危險及視野死角，絕對沒有影響農民出入。

「接下來一期稻作即將收割，運送割稻機的貨車要停去哪裡？」謝姓農民說，報廢車占用情況確實發生在部分水利地空間，但緊鄰自家農地的路段沒有違停，何況她只要求移除8根軟桿，讓她務農時臨停數小時，這樣很過分嗎？

議員邱于軒會勘後表示，民眾報廢車亂停可以請主管機關依法處理，另請交通局劃設臨停黃線，讓警方依法拖吊，明明有雙贏方案，為何要犧牲農民權益來解決問題？公部門面對問題不是想辦法幫農民，而是卸責、互踢皮球，令人無言。

高雄市大寮區磚子磘一帶的產業道路狹窄，路旁水利空地原本可以停放車輛，但農水署為解決報廢車停放而設置防撞桿，此舉也導致農民抱怨務農不便。圖／議員邱于軒提供
高雄市大寮區磚子磘一帶的產業道路狹窄，路旁水利空地原本可以停放車輛，但農水署為解決報廢車停放而設置防撞桿，此舉也導致農民抱怨務農不便。圖／議員邱于軒提供

高雄 農民 邱于軒

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