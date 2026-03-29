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陳其邁滿意度高達83% 市府：一定堅持到任期最後

中央社／ 高雄29日電

最新民調顯示高雄市民對市長陳其邁滿意度達83%，有86%支持市長任期要做好做滿。高雄市政府表示，民調一直是施政重要參考依據，市府團隊秉持一貫積極努力態度，一定會堅持到任期最後。

中華亞太菁英交流協會一份最新的高雄民調顯示，高雄市民對陳其邁滿意度是83%，且在各年齡層的滿意度都超過80%，不論國民黨、民眾黨或中間選民對陳其邁的滿意都多於不滿意。

此次民調詢問對於市長率隊產業出訪、舉辦第3年的冬日遊樂園，及近期爆紅的果嶺公園等議題，市民都給予高度評價。

民調顯示，有84%支持下一任市長續辦冬日遊樂園，更有86%支持市長任期要做好做滿；陳其邁與美國亞利桑那州、日本熊本縣簽訂「經濟交流促進備忘錄」，確立「半導體戰略三角」，有78%的市民認為此舉對高雄發展有幫助。

另外，被問到「魷魚遊戲」、「航海王」在高雄舉辦活動對高雄知名度有沒有幫助，84%的受訪市民認為有幫助；有關舉辦第3年的高雄冬日遊樂園，有74%的受訪者滿意這項活動，另有84%支持續辦冬日遊樂園活動。

而開放不到半年的果嶺公園，春節連假吸引大量人潮，被問到是否支持市府將高爾夫球場改成果嶺公園，有74%受訪者回答支持。

對此，高雄市政府回應表示，民調一直都是市府施政的重要參考依據，謝謝市民給予肯定，「市府團隊秉持一貫積極努力態度，一定會堅持到任期最後」。

此次民調執行單位為山水民意研究股份有限公司，抽樣方法以高雄市家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。

訪問對象為高雄市地區18歲以上民眾，訪問日期民國115年3月21日至3月25日，有效樣本1074人。在95%的信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點；加權方式依內政部公告資料進行性別、年齡、地區加權，以符合母體結構。

陳其邁 民眾黨 高雄市

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