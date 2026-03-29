快訊

李昌鈺辭世／良性腦瘤也有風險 出現這些症狀別輕忽

號召「小草」在凱道集會 民眾黨宣布集會人數超過1萬人

全球海運哪裡最脆弱？經濟學人推演曝光 台海戰爭恐釀航程暴增58%

大鵬灣橫渡長泳2公里 15歲泳者率先抵岸

中央社／ 屏東縣29日電

大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動今天登場，逾800名泳者齊聚屏東大鵬灣，挑戰約2000公尺泳渡。首名抵岸者蔡兒家年僅15歲，38分鐘即完成。

「2026大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」由大鵬灣國家風景區管理處及屏東縣政府指導，中華民國成人游泳協會主辦，今天在大鵬灣國家風景區舉行，吸引全台超過60個分會與泳者、運動團體參與。

上午近9時，鵬管處秘書李秉彥、成人游泳協會總會長林金川及民進黨立委徐富癸等人鳴笛，泳者自大鵬灣國際休閒特區出發，沿天鵝船布設水線，游經海上教堂，遠眺跨海大橋，最終在帆船基地上岸。

率先抵岸的15歲泳者蔡兒家，38分鐘完成全程。岸邊加油民眾紛紛稱讚「不簡單」。蔡兒家告訴中央社記者，她下水時間較晚，過程中不時偏離路線，對於能率先抵岸感到意外，也很開心。她從5歲就開始學游泳，現為學校泳隊一員，最享受秒數進步帶來的成就感。

55歲泳者韋一中幾乎同時抵岸，他表示，學生時期到服役期間皆在泳隊，成為工程師後仍維持游泳習慣，很喜歡與台中大里早泳會同好一起游泳、交流。他分享，開放水域游泳可感受浪潮變化，不同於泳池直線前進，大鵬灣水質良好，未來還想再來參加。

鵬管處表示，活動以「全民親海、共享海洋」為核心理念，鼓勵不同年齡、性別及族群參與，並安排身障泳者優先下水，象徵打造無障礙、友善且安全水域環境。活動期間也結合海洋保育宣導，提升民眾海洋素養。

現場另提供東港飯湯及旗魚黑輪等在地美食補給，並設置屏東特色伴手禮攤位，展售漁產、農產及文創商品，吸引不少民眾駐足。

鵬管處表示，大鵬灣擁有全台唯一囊狀潟湖景觀與完善水域環境，是重要的海洋休閒據點，未來將持續舉辦長泳活動，朝國際大型水域活動品牌發展，吸引更多國內外泳者與遊客參與。

大鵬灣 徐富癸

延伸閱讀

基隆嶼、潮境保育區4月1日同步開放 300人淨灘清「台灣龍珠」

北觀處響應「旅遊安全周」 進入校園宣導水域遊憩安全

台南安平、高雄愛河灣榮獲高階金錨認證 高雄亞果遊艇展熱鬧投射出台灣水準接軌國際

戲水前先學會 北觀處入校宣導防溺撇步：寶特瓶能救命

相關新聞

獨／嚇人！高市南星計畫區周圍數百隻流浪犬 年10餘人遭咬傷包括孕婦

高市沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外，其中包括一名孕婦，另有人摔斷腿；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示，予以告誡。

提升偏鄉就醫、就學便利 高雄「幸福巴士」跑遍大旗美9區

相較於高雄市區叫不到長照計程車，也採取預約制的「幸福巴士」是偏鄉長者外出或學生上、下學好夥伴，「幸福共享高雄GO」服務從美濃區開始推行，長者預約就醫或復健免車資，三月那瑪夏區上路，大旗美九個行政區的公共運輸覆蓋率已達百分之百。

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

政府長照政策提供交通接送補助，減輕行動不便者就醫負擔，但不少家屬反映，即便提前一周仍預約不到無障礙計程車，心力交瘁。高市衛生局指目前長照特約車量能居六都第二，交通局鼓勵司機加入通用計程車行列，改善長照家庭交通困境。

廣角鏡／大甲媽會樓厝媽 信眾嗨鑽雙轎腳

屏東市天聖宮「樓厝媽」開基一六○年，昨邀台中鎮瀾宮「大甲媽」南下舉辦「雙媽會」遶境盛典，吸引大批熱情民眾鑽轎底。首日行經市區，今天會深入社區，祈求風調雨順、國泰民安。日治時期創建的天聖宮是屏東重要信仰中心，此次跨縣市進行宗教交流，也結合陣頭表演與藝文活動，帶領信眾感受媽祖慈悲與文化魅力。

拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

高雄楠梓、橋頭半導體產業聚落成形，為提升生產線效率，第三園區聯外交通運輸匝道昨日動土，行政院長卓榮泰表示，斥資一五五點九一億元的工程二○二八年竣工後，園區車輛可直接銜接國道，紓解楠梓交流道壅塞壓力。

屏菸華麗回歸 與屏縣美術館同步開館湧人潮

屏菸1936文化基地歷時半年多整修，今同步與園區內屏東縣立美術館開館，因應人潮與維護觀展品質，縣立美術館採分流入場。屏東資深許姓美術老師說，屏東終於有縣級美術館，展覽有國際、有在地，也需要不同文化激盪，拓展藝術視野。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。