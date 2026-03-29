大鵬灣橫渡長泳2公里 15歲泳者率先抵岸

大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動今天登場，逾800名泳者齊聚屏東大鵬灣，挑戰約2000公尺泳渡。首名抵岸者蔡兒家年僅15歲，38分鐘即完成。

「2026大鵬灣橫渡長泳嘉年華暨海洋平權宣導活動」由大鵬灣國家風景區管理處及屏東縣政府指導，中華民國成人游泳協會主辦，今天在大鵬灣國家風景區舉行，吸引全台超過60個分會與泳者、運動團體參與。

上午近9時，鵬管處秘書李秉彥、成人游泳協會總會長林金川及民進黨立委徐富癸等人鳴笛，泳者自大鵬灣國際休閒特區出發，沿天鵝船布設水線，游經海上教堂，遠眺跨海大橋，最終在帆船基地上岸。

率先抵岸的15歲泳者蔡兒家，38分鐘完成全程。岸邊加油民眾紛紛稱讚「不簡單」。蔡兒家告訴中央社記者，她下水時間較晚，過程中不時偏離路線，對於能率先抵岸感到意外，也很開心。她從5歲就開始學游泳，現為學校泳隊一員，最享受秒數進步帶來的成就感。

55歲泳者韋一中幾乎同時抵岸，他表示，學生時期到服役期間皆在泳隊，成為工程師後仍維持游泳習慣，很喜歡與台中大里早泳會同好一起游泳、交流。他分享，開放水域游泳可感受浪潮變化，不同於泳池直線前進，大鵬灣水質良好，未來還想再來參加。

鵬管處表示，活動以「全民親海、共享海洋」為核心理念，鼓勵不同年齡、性別及族群參與，並安排身障泳者優先下水，象徵打造無障礙、友善且安全水域環境。活動期間也結合海洋保育宣導，提升民眾海洋素養。

現場另提供東港飯湯及旗魚黑輪等在地美食補給，並設置屏東特色伴手禮攤位，展售漁產、農產及文創商品，吸引不少民眾駐足。

鵬管處表示，大鵬灣擁有全台唯一囊狀潟湖景觀與完善水域環境，是重要的海洋休閒據點，未來將持續舉辦長泳活動，朝國際大型水域活動品牌發展，吸引更多國內外泳者與遊客參與。