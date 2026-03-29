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影／高雄衛武營19歲公共鋼琴今天退休 穿拖鞋也能自在彈琴

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
舊鋼琴的最後一曲是由幾乎每天早上來彈琴的市民張澄豐彈奏，他用「黃昏的故鄉」這首歌向舊鋼琴告別。記者徐白櫻／攝影
舊鋼琴的最後一曲是由幾乎每天早上來彈琴的市民張澄豐彈奏，他用「黃昏的故鄉」這首歌向舊鋼琴告別。記者徐白櫻／攝影

高雄衛武營國家藝術中心設置公共鋼琴，任何人都能去彈奏，歷經2555個日子，這架出廠19年的老鋼琴今天功成身退，它的最後一曲是由市民張盛豐彈奏，眾人在聆聽完「黃昏的故鄉」這首歌後目送舊鋼琴離開，並迎來同廠牌嶄新鋼琴。首位彈奏市民穿著拖鞋體驗，讚賞新琴的觸健與音色真的不同。

今天是329「世界鋼琴日」，衛武營榕樹廣場舉辦一場別開生面的新舊公共鋼琴交接儀式。在簡易告別儀式後，眾人依依不捨目送YAMAHA GB1被工人送入倉庫，黑得發亮的嶄新鋼琴YAMAHA C2X隨即出場，並在衛武營藝術總監簡文彬彈響首個音符後正式開工，為公共鋼琴開啟新篇章。

總監簡文彬指出，衛武營國家藝術文化中心在2019年3月31日啟用，第一代公共鋼琴原本要淘汰，但大家決定將它放在榕樹廣場給公眾免費使用，除新冠疫情期間移置室內外，這架鋼琴全年無休，總計換過7百多根琴絃、63次專業調音及11次除鏽保養，2024年進行大規模零件更換。

簡文彬說，第一代公共鋼琴從2007年使用至今，又長期放置在戶外空間，真的已經到了必須更換的時候，所幸獲得在地企業瑞儀光電公司捐贈新琴，決定利用世界鋼琴日舉辦交接儀式。

第一位上場彈奏新琴的梁姓市民分享，舊琴換過很多琴弦，所以每個觸鍵的音色有點不一致，新琴沒這個問題，琴健適中不會太重，觸鍵與音色感覺都很舒服。

衛武營藝術中心強調，第一代公共鋼琴見證場館從無到有、正式營運的歷程，7年來堅守第一線，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者。此外，它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，落實衛武營文化平權的使命。

瑞儀光電自2020年起支持衛武營公共鋼琴養護計畫，此次再度挹注資源購置新琴，今由企業永續暨職安室 處長許文碩 （右）參與新舊鋼琴交接儀式，他與衛武營藝術總監簡文彬（左）一起與新鋼琴合影。記者徐白櫻／攝影
瑞儀光電自2020年起支持衛武營公共鋼琴養護計畫，此次再度挹注資源購置新琴，今由企業永續暨職安室 處長許文碩 （右）參與新舊鋼琴交接儀式，他與衛武營藝術總監簡文彬（左）一起與新鋼琴合影。記者徐白櫻／攝影

YAMAHA GB1被工人送入倉庫，它的零件會回收再利用，賦予新生命。記者徐白櫻／攝影
YAMAHA GB1被工人送入倉庫，它的零件會回收再利用，賦予新生命。記者徐白櫻／攝影

梁姓市民家住小港，因為在鄰近加油站上班，很常到衛武營彈鋼琴自娛，他是首位彈奏新琴的鋼琴愛好者。記者徐白櫻／攝影
梁姓市民家住小港，因為在鄰近加油站上班，很常到衛武營彈鋼琴自娛，他是首位彈奏新琴的鋼琴愛好者。記者徐白櫻／攝影

總監 拖鞋 鋼琴

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