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從藝術共創到鄉親共造 潮州建基路老街打造街道花園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影
台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影

台灣好基金會深耕屏東縣潮州10年，連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。

「春天走進潮州，看見老街新風景！」縣長周春米說，潮州鎮是屏東人口第二多鄉鎮，發展潛力很大，建基路有很多特色店家，民間力量與公部門合作，在地居民參與，讓街道慢慢變得更美、更有綠意。

春潮集今29日還有一天，建基路老街封街，34家在地品牌「潮市」趕集，看到老店新生，展現新的生活美學，見證老街正在發生的改變。

台灣好基金會董事長柯文昌10年前帶著團隊回到家鄉屏東縣潮州鎮，導入創新教育豐沛孩子們的學習資源，推出「潮旅行」與鄉親共好共榮，讓更多人看見潮州美好的人與景。2022年起，台灣好基金會以建基路老街為基地，與藝術家和鄉親打造專屬潮州、獨樹一格「春潮集」，為百年老街建基路注入活水新力。

今年是「春潮集」第五年，柯文昌說，「春潮集」不只是辦活動是和鄉親一起回憶、探索、重建老街的美，保留老街生活紋理，也為老街創造新意，老街變美不是只能靠都更、靠改建，而從自家門口做起。

基金會與居民共創，也邀請在地潮州高中學生們參與，潮州鎮公所主秘王建元說，基金會在建基路投入與設計，值得公部門學習取經，未來將更投入在潮州街道經營上。潮州里里長朱祐馴提到，春潮集更加深建基路居民對在地認同感。

今年2026春潮集28、29日登場，台灣好基金會邀請植物專家吳美貌和吳宗憲，去年底起與鄉親展開植物選擇、栽種、換植、教學等過程，擇定台灣原生種黃連木作為建基路主樹，隨後陸續融入自家植物花卉，是一系列街道花園共造，用植物說老街故事。

「因著到潮州做綠化工作，我也與在地居民建立深刻連結」，吳美貌說，這是最令她感動的部分；吳宗憲提到，居民自種花草基礎上加入美學概念，與居民一起將這「一點綠」慢慢散布。

潮州鎮建基路老街華麗轉身，潮州藝術家楊文正也為「春潮集」手繪的綠色老街建基路，展現未來潮街生活風情。楊文正希望在春潮集中，每位鄉親都能感受到「潮州的好，從建基路開始」。

台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影
台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影

台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影
台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影

國立潮州高中學生們擔任春潮集的志工。記者劉星君／攝影
國立潮州高中學生們擔任春潮集的志工。記者劉星君／攝影

台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影
台灣好基金會連5年在潮州鎮建基路老街與居民舉辦「春潮集」，邀請居民共造街道花園，讓百年老街有不同風貌。記者劉星君／攝影

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