快訊

公視董監候選人名單 審委促政黨協商遭文化部長拒絕

「不要國王」第三度上街頭 美國民眾盼年底期中選舉給川普好看

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／嚇人！高市南星計畫區周圍數百隻流浪犬 年10餘人遭咬傷包括孕婦

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外，其中包括一名孕婦，另有人摔斷腿；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示，予以告誡。

小港區鳳興里里長洪富賢指出，當地流浪狗出沒在南星計畫區、沿海四路整條路，白天流浪犬跑來跑去，夜晚成群結隊出沒；由於流浪犬多，有固定4、5隻狗在白天一見到機車騎士就會追機車，有些會直接從南星路衝出來，有里民因此被咬傷。

據警方統計，每年當地因流浪狗追車造成摔車、摔傷交通事故約10餘件；洪富賢表示，因流浪犬不易抓捕，曾向動保處反映此狀況，但得到回覆卻是要拍下畫面才能抓。

據警方統計，每年當地因流浪狗追車造成摔車、摔傷交通事故約10餘件；鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊指出，當地流浪犬多，主因為有飼主棄養、有人餵食所致。

「多數流浪犬晚上躲在樹叢下，晚上成群結隊跑出來玩」；洪秀菊表示，自己曾騎機車被4、50隻狗從遠方追來，因過於緊張摔車，幸當時傷勢不重，看到有犬隻逼近，大聲喝斥，狗不敢靠近，後來才牽起機車加速逃離。

洪秀菊指出，當時曾和動保處反映，得到的回覆卻是「要指認是被哪一隻狗追才摔車」，讓她為之氣結。洪並透露，有居民被狗追不是被咬傷，就是摔斷手腳。

3月24日，她曾當場抓到常到現場餵流浪犬的婦人，婦人當下輕描淡寫地說，「因為看狗很可憐才餵食」；洪指，「愛狗要餵食，就將他們帶回去養。」

洪秀菊指出，因不少流浪犬躲進工業區，亦造成動保處不易捕抓，目前已知動保處已連繫工業區地主，將擇期進入抓捕。洪盼環保局應在當地設「禁止餵食流浪犬，否則開罰」的告示牌，讓當地人查緝有所依據。

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供
高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供

流浪犬 交通事故 機車騎士

延伸閱讀

聯合報黑白集／愛心的責任與代價

動防人員：放養犬傷人難釐責

餵食恐助長搶食搶地盤 兇猛遊蕩犬捕捉後成滯留戶

猛犬軍團？彰化飼主放養狗釀連環傷人 7旬婦遭圍攻重傷住院

相關新聞

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

政府長照政策提供交通接送補助，減輕行動不便者就醫負擔，但不少家屬反映，即便提前一周仍預約不到無障礙計程車，心力交瘁。高市衛生局指目前長照特約車量能居六都第二，交通局鼓勵司機加入通用計程車行列，改善長照家庭交通困境。

獨／嚇人！高市南星計畫區周圍數百隻流浪犬 年10餘人遭咬傷包括孕婦

高市沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外，其中包括一名孕婦，另有人摔斷腿；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示，予以告誡。

提升偏鄉就醫、就學便利 高雄「幸福巴士」跑遍大旗美9區

相較於高雄市區叫不到長照計程車，也採取預約制的「幸福巴士」是偏鄉長者外出或學生上、下學好夥伴，「幸福共享高雄GO」服務從美濃區開始推行，長者預約就醫或復健免車資，三月那瑪夏區上路，大旗美九個行政區的公共運輸覆蓋率已達百分之百。

廣角鏡／大甲媽會樓厝媽 信眾嗨鑽雙轎腳

屏東市天聖宮「樓厝媽」開基一六○年，昨邀台中鎮瀾宮「大甲媽」南下舉辦「雙媽會」遶境盛典，吸引大批熱情民眾鑽轎底。首日行經市區，今天會深入社區，祈求風調雨順、國泰民安。日治時期創建的天聖宮是屏東重要信仰中心，此次跨縣市進行宗教交流，也結合陣頭表演與藝文活動，帶領信眾感受媽祖慈悲與文化魅力。

拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

高雄楠梓、橋頭半導體產業聚落成形，為提升生產線效率，第三園區聯外交通運輸匝道昨日動土，行政院長卓榮泰表示，斥資一五五點九一億元的工程二○二八年竣工後，園區車輛可直接銜接國道，紓解楠梓交流道壅塞壓力。

屏菸華麗回歸 與屏縣美術館同步開館湧人潮

屏菸1936文化基地歷時半年多整修，今同步與園區內屏東縣立美術館開館，因應人潮與維護觀展品質，縣立美術館採分流入場。屏東資深許姓美術老師說，屏東終於有縣級美術館，展覽有國際、有在地，也需要不同文化激盪，拓展藝術視野。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。