獨／嚇人！高市南星計畫區周圍數百隻流浪犬 年10餘人遭咬傷包括孕婦

高市沿海三、四路及鄰近中林路和南星計畫區周圍，流浪犬因有飼主棄養加上愛狗人士餵食，已達數百隻，傳出1年造成10餘人被狗追遭咬傷意外，其中包括一名孕婦，另有人摔斷腿；當地里長和社團抱怨動保處未積極處置，並盼設「禁止餵食」標示，予以告誡。

小港區鳳興里里長洪富賢指出，當地流浪狗出沒在南星計畫區、沿海四路整條路，白天流浪犬跑來跑去，夜晚成群結隊出沒；由於流浪犬多，有固定4、5隻狗在白天一見到機車騎士就會追機車，有些會直接從南星路衝出來，有里民因此被咬傷。

據警方統計，每年當地因流浪狗追車造成摔車、摔傷交通事故約10餘件；洪富賢表示，因流浪犬不易抓捕，曾向動保處反映此狀況，但得到回覆卻是要拍下畫面才能抓。

據警方統計，每年當地因流浪狗追車造成摔車、摔傷交通事故約10餘件；鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊指出，當地流浪犬多，主因為有飼主棄養、有人餵食所致。

「多數流浪犬晚上躲在樹叢下，晚上成群結隊跑出來玩」；洪秀菊表示，自己曾騎機車被4、50隻狗從遠方追來，因過於緊張摔車，幸當時傷勢不重，看到有犬隻逼近，大聲喝斥，狗不敢靠近，後來才牽起機車加速逃離。

洪秀菊指出，當時曾和動保處反映，得到的回覆卻是「要指認是被哪一隻狗追才摔車」，讓她為之氣結。洪並透露，有居民被狗追不是被咬傷，就是摔斷手腳。

3月24日，她曾當場抓到常到現場餵流浪犬的婦人，婦人當下輕描淡寫地說，「因為看狗很可憐才餵食」；洪指，「愛狗要餵食，就將他們帶回去養。」

洪秀菊指出，因不少流浪犬躲進工業區，亦造成動保處不易捕抓，目前已知動保處已連繫工業區地主，將擇期進入抓捕。洪盼環保局應在當地設「禁止餵食流浪犬，否則開罰」的告示牌，讓當地人查緝有所依據。

高市沿海四路多隻流浪犬在夜晚成群結隊出沒。圖／鳳鳴里婆婆媽媽協會理事長洪秀菊提供