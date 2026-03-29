提升偏鄉就醫、就學便利 高雄「幸福巴士」跑遍大旗美9區

相較於高雄市區叫不到長照計程車，也採取預約制的「幸福巴士」是偏鄉長者外出或學生上、下學好夥伴，「幸福共享高雄GO」服務從美濃區開始推行，長者預約就醫或復健免車資，三月那瑪夏區上路，大旗美九個行政區的公共運輸覆蓋率已達百分之百。

交通局表示，旗美山城人口密度低且居住分散，傳統公車要全面照顧就醫、就學需求恐需過度彎繞。市府配合交通部公路局在偏鄉推動幸福巴士，民眾付公車費就能到達目的地，偏鄉公共運輸更有效率。

旗美地區占全市七成以上的土地，人口僅約百分之五，地廣人稀加上地形限制，交通相對不便。為改善區域交通困境，高市府先推動固定路線的公車式小黃，後續整合在地多元車輛成為幸福巴士，導入點對點預約服務，民眾透過媒合平台預約乘車，只需支付公車費用。

桃源區幸福巴士去年底試營運，學生占五至六成，化解校車在山區限制行駛等問題。那瑪夏區三月上路後，旗美偏鄉山城全面納入服務範圍，學生上、下學可預約，長者看病也方便。

杉林區邱姓居民跌倒導致手臂骨折，術後面臨長時間復健，家人透過手機替她預約車輛前往旗山醫院就醫，解決不少困擾。她說，專車到宅接送後直達醫院門口，不用讓子女特別請假陪同，且持敬老卡搭車不用錢。