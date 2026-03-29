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預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」
政府長照政策提供交通接送補助，減輕行動不便者就醫負擔，但不少家屬反映，即便提前一周仍預約不到無障礙計程車，心力交瘁。高市衛生局指目前長照特約車量能居六都第二，交通局鼓勵司機加入通用計程車行列，改善長照家庭交通困境。
衛生局表示，全市現有卅四家、四五三輛特約車，疑因就醫需求集中上午導致預約不易，將持續精進服務並推動共乘制。交通局則鼓勵司機加入通用計程車行列，每趟次可獲二五○元補助，透過「愛接送預約式通用計程車服務網」的App預約，以補助與數位化管理改善長照家庭交通需求。
鼓山區吳姓男子的父親每周需到醫院復健兩次，須叫可上輪椅的無障礙計程車，但往往得到「無車可派」回覆，對方請他提前一周或一個月預約還是叫不到。鳳山區張姓女子指預約流程資訊不透明，弄清後提前預約，來的竟是一般計程車。她提出反映，才知道預約時需註明無障礙計程車，但每次預約就像演唱會搶票一樣，相當無奈。
有家屬認為，長照交通補助每月可補助到二四○○元，叫不到車只能自力救濟，等於「看得到卻用不到」，經濟弱勢家庭雪上加霜，盼主管機關盡速解決，千萬別到了「長照三點○」仍是虛應故事。
衛生局指近兩年持續擴充交通服務量能，成長率近百分之卅五，目前已推動共乘制，家屬若遇到媒合困難，可請個管員協助。交通局說，至今年二月底已有四家車隊、三二四輛車加入通用計程車，率先在十大醫療院所、航站設置專用接送區，民眾可以透過「愛接送」App，最早於十四天前預約。
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