聽新聞
0:00 / 0:00

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

聯合報／ 記者林保光郭韋綺宋原彰／高雄報導
不少需要長照服務的家庭，因預約不到無障礙計程車叫苦。圖／高雄市交通局提供
不少需要長照服務的家庭，因預約不到無障礙計程車叫苦。圖／高雄市交通局提供

政府長照政策提供交通接送補助，減輕行動不便者就醫負擔，但不少家屬反映，即便提前一周仍預約不到無障礙計程車，心力交瘁。高市衛生局指目前長照特約車量能居六都第二，交通局鼓勵司機加入通用計程車行列，改善長照家庭交通困境。

衛生局表示，全市現有卅四家、四五三輛特約車，疑因就醫需求集中上午導致預約不易，將持續精進服務並推動共乘制。交通局則鼓勵司機加入通用計程車行列，每趟次可獲二五○元補助，透過「愛接送預約式通用計程車服務網」的App預約，以補助與數位化管理改善長照家庭交通需求。

鼓山區吳姓男子的父親每周需到醫院復健兩次，須叫可上輪椅的無障礙計程車，但往往得到「無車可派」回覆，對方請他提前一周或一個月預約還是叫不到。鳳山區張姓女子指預約流程資訊不透明，弄清後提前預約，來的竟是一般計程車。她提出反映，才知道預約時需註明無障礙計程車，但每次預約就像演唱會搶票一樣，相當無奈。

有家屬認為，長照交通補助每月可補助到二四○○元，叫不到車只能自力救濟，等於「看得到卻用不到」，經濟弱勢家庭雪上加霜，盼主管機關盡速解決，千萬別到了「長照三點○」仍是虛應故事。

衛生局指近兩年持續擴充交通服務量能，成長率近百分之卅五，目前已推動共乘制，家屬若遇到媒合困難，可請個管員協助。交通局說，至今年二月底已有四家車隊、三二四輛車加入通用計程車，率先在十大醫療院所、航站設置專用接送區，民眾可以透過「愛接送」App，最早於十四天前預約。

弱勢家庭 衛生局 長照 計程車 APP

延伸閱讀

學者：試辦長照互助喘息 交通是關鍵

長照試辦「互助喘息」 拿服務換照顧

立委爭取提高台東計畫補助比例 獲交通部正向回應

避相對剝奪感 學者籲長者健保補助應統一制度

相關新聞

影／百年信仰交會！大甲媽南下與樓厝媽遶境 屏東迎雙媽會

屏東市天聖宮「樓厝媽」今年迎來天上聖母開基160年里程碑，邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，舉辦「雙媽會」遶境盛典，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。

提升偏鄉就醫、就學便利 高雄「幸福巴士」跑遍大旗美9區

相較於高雄市區叫不到長照計程車，也採取預約制的「幸福巴士」是偏鄉長者外出或學生上、下學好夥伴，「幸福共享高雄GO」服務從美濃區開始推行，長者預約就醫或復健免車資，三月那瑪夏區上路，大旗美九個行政區的公共運輸覆蓋率已達百分之百。

預約叫車難如搶票 高雄長照交通補助遭酸「看得到用不到」

政府長照政策提供交通接送補助，減輕行動不便者就醫負擔，但不少家屬反映，即便提前一周仍預約不到無障礙計程車，心力交瘁。高市衛生局指目前長照特約車量能居六都第二，交通局鼓勵司機加入通用計程車行列，改善長照家庭交通困境。

屏菸華麗回歸 與屏縣美術館同步開館湧人潮

屏菸1936文化基地歷時半年多整修，今同步與園區內屏東縣立美術館開館，因應人潮與維護觀展品質，縣立美術館採分流入場。屏東資深許姓美術老師說，屏東終於有縣級美術館，展覽有國際、有在地，也需要不同文化激盪，拓展藝術視野。

半導體產業聚落加速成形 高雄楠梓園區156億元增聯外匝道

高雄楠梓、橋頭科技園區半導體產業聚落成形，供應鏈生態系逐步到位，為提升生產線效率，第三園區聯外交通增設運輸匝道於今天動土，行政院長卓榮泰致詞說，完工後園區車輛將直接銜接國道，也能紓解楠梓交道路壅塞壓力。該工程預計2028年底完工啟用，總經費155.91億元。

打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。