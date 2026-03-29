拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

相較於高雄市區叫不到長照計程車，也採取預約制的「幸福巴士」是偏鄉長者外出或學生上、下學好夥伴，「幸福共享高雄GO」服務從美濃區開始推行，長者預約就醫或復健免車資，三月那瑪夏區上路，大旗美九個行政區的公共運輸覆蓋率已達百分之百。

2026-03-29 00:02