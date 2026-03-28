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屏菸華麗回歸 與屏縣美術館同步開館湧人潮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地歷時半年多整修後，今與屏東縣立美術館同步開幕。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地歷時半年多整修後，今與屏東縣立美術館同步開幕。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地歷時半年多整修，今同步與園區內屏東縣立美術館開館，因應人潮與維護觀展品質，縣立美術館採分流入場。屏東資深許姓美術老師說，屏東終於有縣級美術館，展覽有國際、有在地，也需要不同文化激盪，拓展藝術視野。

屏東縣政府文化處表示，縣立美術館開館同步帶動屏菸園區嶄新風貌，第一階段景觀縫合工程，打破原有館舍間界線，將當代藝術展館與歷史菸葉工業建築相互串聯。園區整體動線更優化，讓民眾更順暢地穿梭各館間，展開完整的參觀體驗。

屏東縣立美術館開館同步推出2檔重量級展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」，匯聚草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16位日本藝術家，共展出58組（件）作品，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術。展覽以「花」為策展隱喻，透過6大子題，回望日本戰後至當代藝術精神，與南方自然環境與情感經驗產生深刻共鳴。

2樓典藏展「大湧崁岸」由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東歷年典藏作品，呈現族群文化、土地記憶與當代創作的交織脈絡，並串聯國立台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館館藏，並向福岡亞洲美術館借展，透過多媒體與數位展示，展現屏東在全台藝術網絡中的關鍵節點角色；屏東縣立美術館採分流入場，以一小時為單位，一次開放80名。

園區整體空間重新串聯，同步登場8號倉庫「台灣原創IP」特展，集結H.H先生（美美）、Mr. Shark鯊魚先生及囂搞Shaogao等台灣人氣原創角色，沉浸式場景設計與數位互動技術，走入當代IP角色收藏世界，展現台灣原創內容豐沛能量。

園區各館舍展覽也全面更新。屏東客家館「就在前方，我那依山依水的客家」特展，集結20名客籍作家，文學與影像交織，描繪客家族群與土地間的情感連結，展現從聚落生活到當代文化樣貌， 

屏東原民館藝廊以「身體的敘事」為主題，邀請攝影師馬辰政、表演藝術家跩姬寶貝及工藝師楊奕參展，透過攝影、人體藝術與編織工藝等多元媒材，探討身體、文化與自我認同之間的關係，呈現原住民族文化對於「人」與存在意義的深層思考。

屏東縣資深許姓美術老師說，以前要到高雄、台南看國際型展覽，屏東終於擁有縣級美術館，展覽有國際、有在地，需要不同文化激盪，期待美術館帶來多元展覽，拓展藝術視野。 

文化處表示，屏東縣立美術館開館與園區各館同步啟用，屏菸展現從當代藝術、原創IP到族群文化多元，成為南台灣具藝術性與文化深度的重要地標。

屏東縣立美術館開館推出2檔展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」、2樓典藏展「大湧崁岸」，其中有向福岡亞洲美術館借展，展出日治時期台灣第一位女畫家陳進重要作品「山地門社之女」（左），右也是陳進畫作「農村（農家餘韻）」，是屏東縣文化處典藏作品。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館開館推出2檔展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」、2樓典藏展「大湧崁岸」，其中有向福岡亞洲美術館借展，展出日治時期台灣第一位女畫家陳進重要作品「山地門社之女」（左），右也是陳進畫作「農村（農家餘韻）」，是屏東縣文化處典藏作品。記者劉星君／攝影

屏東縣立美術館開館同步推出2檔重量級展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」，2樓典藏展「大湧崁岸」，有國際元素，也有在地認識。記者劉星君／攝影
屏東縣立美術館開館同步推出2檔重量級展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」，2樓典藏展「大湧崁岸」，有國際元素，也有在地認識。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地歷時半年多整修後，今與屏東縣立美術館同步開幕。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地歷時半年多整修後，今與屏東縣立美術館同步開幕。記者劉星君／攝影

位在屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館，維護觀展品質，採分流入場。記者劉星君／攝影
位在屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館，維護觀展品質，採分流入場。記者劉星君／攝影

位在屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館，維護觀展品質，採分流入場，民眾排隊等待進場。記者劉星君／攝影
位在屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館，維護觀展品質，採分流入場，民眾排隊等待進場。記者劉星君／攝影

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