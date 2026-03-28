台灣好基金會攜手潮州建基路居民 共造街道花園

從藝術共創到鄉親共造，台灣好基金會2026「春潮集」活動與屏東潮州建基路居民攜手，共造街道花園，當地居民巧手讓花綠成蔭，建基路老街上一片綠意盎然，增添小鎮觀光亮點。

台灣好基金會今年邀請植物專家吳美貌和吳宗憲，自去年底即開始與鄉親展開植物選擇、栽種、換植、教學等過程，擇定台灣原生種黃連木作為建基路的主樹，隨後陸續融入自家植物花卉，展開一系列街道花園共造過程，用植物說老街故事。

2016年4月，台灣好基金會董事長柯文昌帶著團隊回到故鄉，在地扎根轉眼10年，以建基路老街為基地，與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」，為百年老街建基路注入活水新力。

柯文昌表示，「春潮集」不只是為了辦活動，而是和鄉親一起回憶、探索、重建老街的美，既保留老街的生活紋理，也為老街創造新意。

柯文昌以年輕時到日本旅行的經驗為例，「日本老街乾淨、家家戶戶認養照顧門口人行道上的花圃，不僅維持街道的美觀，各家也都有不同風情。」柯文昌相信老街變美不是只能靠都更、改建，而是可以從自家門口做起，「讓我們喜歡的綠植花卉綻放在我們生活的街道上，改變老街沒有行道樹的難題。」

屏東縣長周春米表示，她感受到建基路的變化，「這裡有不同的小鎮風景。」潮州鎮公所主任秘書王建元與潮州里里長朱祐馴也協助投入此次春潮集的籌備，王建元表示，基金會在建基路的投入與設計，很值得公部門學習取經。朱祐馴表示，「春潮集」加深了建基路居民對在地的認同感。

今年由學者劉維公帶領實踐大學與東吳大學學生一起與老街店家品牌重塑的「潮店再設計」，透過深度訪談將店東的心情，巧思巧手轉化為個性招牌和空間氛圍。

台灣好基金會執行長李應平表示，只要把建基路整理好，任何活動在這裡都會很精采。希望未來這裡成為示範區，每個巷弄都有自己的街道風情。」