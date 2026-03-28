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影／百年信仰交會大甲媽南下與樓厝媽 屏東迎雙媽會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影

屏東市天聖宮「樓厝媽」今年迎來天上聖母開基160年里程碑，邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，舉辦「雙媽會」遶境盛典，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，感謝大家熱情接待，看到屏東人熱情，大甲媽出門來到慈鳳宮、天聖宮。也歡迎大甲媽起駕時，大家一起來讚香，經常往來互動也能帶動地方經濟發展，保佑一切平安順利。

屏東縣長周春米、屏東市長周佳琪、縣議員李世斌、梁育慈、方ㄧ祥等到場與會，參與屏東市熱鬧宗教盛事。周春米說，雙媽會盛事，保佑大家風調雨順、國泰民安。

這場雙媽會，由屏東市天聖宮主辦結合台中鎮瀾宮跨縣市合作，象徵媽祖信仰團結與延續。今天28日遶境首日行經屏東市區主要街道，明29日深入新生里社區。

天聖宮主委李文麟說，天聖宮創建1946年，前身可追溯至日治時期庄民組成的媽祖會，最初供奉於民宅，後經信徒集資建廟於現址。歷經祝融與重建，1988年完成現今廟宇，成為屏東市重要的宗教信仰中心。

天聖宮主祀天上聖母，並奉祀陳府千歲、玄天上帝、宋王爺公、福德正神，觀世音菩薩等神祇，香火鼎盛。三年一科農曆三月二十三日媽祖聖誕，皆舉辦進香、遶境與平安宴，凝聚地方信仰力量，成為屏東市民精神寄託重要所在。

天聖宮指出，今年適逢天聖宮天上聖母開基160周年，以「雙媽會」形式迎接大甲媽與樓厝媽同時駐駕，象徵庇佑屏東福澤鄉里，活動期間陣頭表演、藝文展演與平安祈福儀式，呼籲民眾遵守交通管制。  

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今明兩天在屏東市遶境路線。圖／天聖宮提供
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今明兩天在屏東市遶境路線。圖／天聖宮提供

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力，縣長周春米（中）到場參與。記者劉星君／攝影
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力，縣長周春米（中）到場參與。記者劉星君／攝影

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。記者劉星君／攝影

屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，鎮瀾宮董事長顏清標（左三）、縣長周春米（左二）到慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝
屏東市天聖宮「樓厝媽」邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，「雙媽會」遶境，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，鎮瀾宮董事長顏清標（左三）、縣長周春米（左二）到慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝

周佳琪 媽祖 周春米

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