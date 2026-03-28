金門兒童節表揚 78名學童脫穎而出縣府打造戶外榮耀舞台
金門縣政府今日在太湖中正公園舉辦「115年慶祝兒童節優秀兒童表揚活動」，以「獺出希望‧童心啟航」為主題，表揚來自全縣各校78名優秀學童（國小與幼兒園各39人）。活動首度移師戶外舉行，結合自然生態與品德教育，讓表揚典禮不再只是儀式，更成為寓教於樂的學習場域。
活動由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、教育處長黃雅芬，以及各鄉鎮長、校長與園長等到場觀禮，典禮現場氣氛熱絡，獲獎學童在掌聲中依序上台，展現自信風采。
李文良致詞表示，孩子是金門最重要的資產，也是未來的希望。他以「驚喜盒」比喻孩子的成長歷程，指出從學步到求學，每個階段都充滿驚喜與感動；此次受表揚的學童，不僅是學校的典範，更是家庭與社會共同培育的成果。他也勉勵孩子們培養韌性與探索精神，如同金門特有的水獺般，勇於面對未來挑戰。
今年活動特別結合生態教育與闖關設計，由林務所、農試所、水試所、畜試所及動植物防疫所等單位設攤，並邀衛生局與警察局共同參與，透過互動體驗推廣環境保育、品德教育與生活安全觀念。主辦單位表示，藉由戶外學習與遊戲體驗，讓「德、智、體、群、美」五育理念自然融入學童日常。
教育處長黃雅芬指出，希望獲獎的學子能將這份榮耀視為起點，養成「博覽群書、培養興趣」的好習慣。她感性地說，我們希望透過這樣的表揚，達到拋磚引玉的效果，讓全金門的孩子都能感受到「見賢思齊」的力量，展現出倫理德行與正向的人格特質。
不少家庭都是全員出動，全程陪同見證孩子榮耀時刻，有家長表示，看著孩子在太湖畔領獎，格外感動，也讓多年陪伴與付出有了具體回報。
縣府表示，未來將持續打造友善學習環境，結合在地特色與教育政策，讓孩子在快樂中成長，為金門培育更多具備品德與能力的下一代。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔
▪捨國立電機選私大數資！家長頻遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。