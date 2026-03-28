半導體產業聚落加速成形 高雄楠梓園區156億元增聯外匝道
高雄楠梓、橋頭科技園區半導體產業聚落成形，供應鏈生態系逐步到位，為提升生產線效率，第三園區聯外交通增設運輸匝道於今天動土，行政院長卓榮泰致詞說，完工後園區車輛將直接銜接國道，也能紓解楠梓交道路壅塞壓力。該工程預計2028年底完工啟用，總經費155.91億元。
卓榮泰指出，高雄楠梓園區聯外交通工程從最初約50億元一路擴充至156億元，反映地方對未來發展的前瞻規劃與承諾，中央也將持續支持，協助工程順利推動。
他表示，該計畫不僅是單一交通建設，更是串聯半導體產業鏈的重要基礎設施，將強化南部科技產業發展動能，與北部桃竹苗形成「雙引擎」格局，帶動設計、製造、封裝及材料等產業同步成長。
卓榮泰說，未來國家發展將以高科技與產業應用為核心，包括AI、半導體等關鍵領域，納入整體國家戰略產業布局；交通建設正是支撐產業發展的重要一環。此外，政府也持續運用AI技術提升交通治理能力，強化重大節假日疏運與整體運輸效率。
他指出，楠梓園區聯外交通建設由中央與地方分工推動，包括國道一號新增楠梓匝道、銜接台一線匝道，以及區域聯外道路，由高公局、南科局與高雄市政府同步施工，整體路網一次到位。
施工期間難免對周邊居民生活造成影響，盼地方體諒忍一時、以不便換長遠發展，中央與地方也會要求施工單位降低衝擊。
他強調完工後將帶來三大效益，包括強化園區對外交通效率，直接銜接國道，縮短通行時間，落實客貨分流，提高行車安全與運輸效率，分擔既有楠梓交流道車流，紓解壅塞壓力。
此案不僅是交通工程，更是支撐南部半導體產業發展的重要基礎建設，將使楠梓園區成為大南方產業布局核心，帶動整體區域發展動能。
市長陳其邁說，工程完工後將有效分流大中交流道車潮，紓解國道十號壅塞，串聯高鐵左營站周邊交通，提升整體通行效率，同時，市府也正協調相關單位，加速完善市區道路系統，讓匝道銜接更順暢。
他也提到，工程須跨越國道、台一線、後勁溪及台鐵路線，施工難度高，部分區域涉及土壤汙染整治，皆為經費增加原因。
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