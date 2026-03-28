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半導體產業聚落加速成形 高雄楠梓園區156億元增聯外匝道

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天出席南科管理局第三園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天出席南科管理局第三園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

高雄楠梓、橋頭科技園區半導體產業聚落成形，供應鏈生態系逐步到位，為提升生產線效率，第三園區聯外交通增設運輸匝道於今天動土，行政院長卓榮泰致詞說，完工後園區車輛將直接銜接國道，也能紓解楠梓交道路壅塞壓力。該工程預計2028年底完工啟用，總經費155.91億元。

卓榮泰指出，高雄楠梓園區聯外交通工程從最初約50億元一路擴充至156億元，反映地方對未來發展的前瞻規劃與承諾，中央也將持續支持，協助工程順利推動。

他表示，該計畫不僅是單一交通建設，更是串聯半導體產業鏈的重要基礎設施，將強化南部科技產業發展動能，與北部桃竹苗形成「雙引擎」格局，帶動設計、製造、封裝及材料等產業同步成長。

卓榮泰說，未來國家發展將以高科技與產業應用為核心，包括AI、半導體等關鍵領域，納入整體國家戰略產業布局；交通建設正是支撐產業發展的重要一環。此外，政府也持續運用AI技術提升交通治理能力，強化重大節假日疏運與整體運輸效率。

他指出，楠梓園區聯外交通建設由中央與地方分工推動，包括國道一號新增楠梓匝道、銜接台一線匝道，以及區域聯外道路，由高公局、南科局與高雄市政府同步施工，整體路網一次到位。

施工期間難免對周邊居民生活造成影響，盼地方體諒忍一時、以不便換長遠發展，中央與地方也會要求施工單位降低衝擊。

他強調完工後將帶來三大效益，包括強化園區對外交通效率，直接銜接國道，縮短通行時間，落實客貨分流，提高行車安全與運輸效率，分擔既有楠梓交流道車流，紓解壅塞壓力。

此案不僅是交通工程，更是支撐南部半導體產業發展的重要基礎建設，將使楠梓園區成為大南方產業布局核心，帶動整體區域發展動能。

市長陳其邁說，工程完工後將有效分流大中交流道車潮，紓解國道十號壅塞，串聯高鐵左營站周邊交通，提升整體通行效率，同時，市府也正協調相關單位，加速完善市區道路系統，讓匝道銜接更順暢。

他也提到，工程須跨越國道、台一線、後勁溪及台鐵路線，施工難度高，部分區域涉及土壤汙染整治，皆為經費增加原因。

台積電在高雄楠梓興建5座二奈米先進製程晶圓廠，帶動周邊供應鏈生態系產業聚落成形。記者劉學聖／攝影
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行政院長卓榮泰今天南下高雄出席南科管理局第三園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天南下高雄出席南科管理局第三園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影

高雄第三園區聯外交通增設運輸匝道今天舉辦動土典禮。記者劉學聖／攝影
高雄第三園區聯外交通增設運輸匝道今天舉辦動土典禮。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今天出席南科管理局第三園區聯外交通整體計畫聯合動土典禮。記者劉學聖／攝影
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高公局 基礎設施 卓榮泰 半導體

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