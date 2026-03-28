澎湖全民植樹 為環境永續種下希望

澎湖縣政府與林業及自然保育署屏東分署今天在菓葉保安林區合辦植樹活動，現場提供1600株林木被索取一空，期盼全民攜手植樹護林，為澎湖環境永續種下希望。

澎湖地區「原地扎根˙韌性森活」植樹活動，今天在澎湖縣湖西鄉菓葉保安林區來植樹，澎湖縣政府農漁局長陳高樑、環保局長蔡淇賢、政院南部服務中心副執行長顏子傑、林業及自然保育署屏東分署長李政賢與在場500多位民眾合力植樹，並為「菓葉保安林」命名揭牌見證。

陳高樑表示，「守護菓葉‧迎風成林」植樹活動，菓葉保安林除持續肩負防風定砂，守護聚落與農地安全外，今年開放植樹，讓原本封閉的林區，逐步轉型成兼具生態保育與休憩功能的共享空間，朝向低碳永續的綠色島嶼邁進。

李政賢指出，湖西菓葉村是第一個以植物「黃槿」命名的村落，「菓葉」是一種植物俗稱，學名稱為「黃槿」。過去所轄的飛砂保安林地的管理性質，使民眾較少親近，今年選定在有1.38公頃的保安林地種植多元的樹種，逐步建構全民共享的兼具生態景觀保育與防風功能的綠帶空間。

今年的植樹節，澎湖是壓軸場次，除了種植有1.38公頃730株苗木外，現場除有生態保育等宣導攤位外，還提供龍柏、胡椒木、日本女貞、厚葉石斑木、台灣海桐等共1600株樹苗，供民眾索取種植，讓植樹理念從社區擴散。