快訊

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

高鐵臨停區英文翻譯紅了！網笑喊「長知識」 原來背後有故事

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖全民植樹 為環境永續種下希望

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖縣政府與林業及自然保育署屏東分署今天在菓葉保安林區合辦植樹活動，現場提供1600株林木被索取一空，期盼全民攜手植樹護林，為澎湖環境永續種下希望。

澎湖地區「原地扎根˙韌性森活」植樹活動，今天在澎湖縣湖西鄉菓葉保安林區來植樹，澎湖縣政府農漁局長陳高樑、環保局長蔡淇賢、政院南部服務中心副執行長顏子傑、林業及自然保育署屏東分署長李政賢與在場500多位民眾合力植樹，並為「菓葉保安林」命名揭牌見證。

陳高樑表示，「守護菓葉‧迎風成林」植樹活動，菓葉保安林除持續肩負防風定砂，守護聚落與農地安全外，今年開放植樹，讓原本封閉的林區，逐步轉型成兼具生態保育與休憩功能的共享空間，朝向低碳永續的綠色島嶼邁進。

李政賢指出，湖西菓葉村是第一個以植物「黃槿」命名的村落，「菓葉」是一種植物俗稱，學名稱為「黃槿」。過去所轄的飛砂保安林地的管理性質，使民眾較少親近，今年選定在有1.38公頃的保安林地種植多元的樹種，逐步建構全民共享的兼具生態景觀保育與防風功能的綠帶空間。

今年的植樹節，澎湖是壓軸場次，除了種植有1.38公頃730株苗木外，現場除有生態保育等宣導攤位外，還提供龍柏、胡椒木、日本女貞、厚葉石斑木、台灣海桐等共1600株樹苗，供民眾索取種植，讓植樹理念從社區擴散。

生態保育 屏東

延伸閱讀

中科及台積電榮獲首屆生態多樣性「保育共生地」認證

中日友好櫻花林 植樹未邀日…日表遺憾

相關新聞

打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。

影／百年信仰交會大甲媽南下與樓厝媽 屏東迎雙媽會

屏東市天聖宮「樓厝媽」今年迎來天上聖母開基160年里程碑，邀請台中市鎮瀾宮「大甲媽」到屏東，舉辦「雙媽會」遶境盛典，今近午時，樓厝媽、大甲媽來到屏東市慈鳳宮，民眾沿途參拜，感受媽祖慈悲與文化魅力。

半導體產業聚落加速成形 高雄楠梓園區156億元增聯外匝道

高雄楠梓、橋頭科技園區半導體產業聚落成形，供應鏈生態系逐步到位，為提升生產線效率，第三園區聯外交通增設運輸匝道於今天動土，行政院長卓榮泰致詞說，完工後園區車輛將直接銜接國道，也能紓解楠梓交道路壅塞壓力。該工程預計2028年底完工啟用，總經費155.91億元。

警報誤響擾民、吊燈變瀑布…高雄「凱旋青樹」社宅挨批問題一堆

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」狀況不斷，B棟高樓層傳出室內客廳天花板消防灑水器漏水，住戶必須用水桶接水，議員質疑社宅完工不到四年，問題一堆有夠「漏氣」；市府表示，疑為樓上住戶的水管堵塞造成樓下漏水，已派人修繕，將持續關切。

要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。