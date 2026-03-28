海巡署：澎湖籍大進滿8號停泊廈門灣漳州港

針對澎湖籍「大進滿8號」漁船疑遭中國海警船查扣，海巡署今天表示，船隻AIS仍保持開啟，停泊於廈門灣漳州港，此案未獲報，聯繫「大」船船主及家屬皆回覆不清楚船隻狀況。

自由電子報報導，失聯「大進滿8號」突現中國廈門。報導提及，澎湖籍漁船大進滿8號漁船25日傳失聯，今天軌跡圖突現中國廈門海域，疑遭中國海巡艦艇2504帶回中國廈門港，是船隻故障或其他情況，有待查證。

對此，海洋委員會海巡署今天發布新聞資料表示，澎湖籍「大進滿8號」漁船於23日中午12時初自澎湖馬公漁港報關，經海巡人員安全檢查後准予出港，船上有7名船員（3台籍、4印尼籍）。

海巡署表示，船隻出港後旋即關閉船舶自動識別系統（AIS），25日凌晨2時，「大進滿8號」漁船於澎湖西北方50浬（海峽中線以西13浬）海域開啟AIS，並持續向中國廈門方向航行。

海巡署表示，目前「大進滿8號」漁船上的AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。此案未接獲任何報案，經派員聯繫「大進滿8號」漁船船船主及家屬，皆回覆不清楚此船狀況。

海巡署表示，會持續透過相關管道，全力查詢「大進滿8號」漁船的動態，並提供一切必要協助。

海巡署表示，呼籲漁民朋友作業時務必全程正確開啟AIS，以維護航行安全，若在海上遭遇突發狀況，請立即撥「118」報案專線，海巡署將立即調派艦艇趕往現場協處，確保漁民生命財產安全。