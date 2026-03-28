快訊

日圓貶破160「甜到出汁」 換10萬日圓現省2,070元、多吃10碗拉麵

剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

高鐵臨停區英文翻譯紅了！網笑喊「長知識」 原來背後有故事

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署：澎湖籍大進滿8號停泊廈門灣漳州港

中央社／ 台北28日電

針對澎湖籍「大進滿8號」漁船疑遭中國海警船查扣，海巡署今天表示，船隻AIS仍保持開啟，停泊於廈門灣漳州港，此案未獲報，聯繫「大」船船主及家屬皆回覆不清楚船隻狀況。

自由電子報報導，失聯「大進滿8號」突現中國廈門。報導提及，澎湖籍漁船大進滿8號漁船25日傳失聯，今天軌跡圖突現中國廈門海域，疑遭中國海巡艦艇2504帶回中國廈門港，是船隻故障或其他情況，有待查證。

對此，海洋委員會海巡署今天發布新聞資料表示，澎湖籍「大進滿8號」漁船於23日中午12時初自澎湖馬公漁港報關，經海巡人員安全檢查後准予出港，船上有7名船員（3台籍、4印尼籍）。

海巡署表示，船隻出港後旋即關閉船舶自動識別系統（AIS），25日凌晨2時，「大進滿8號」漁船於澎湖西北方50浬（海峽中線以西13浬）海域開啟AIS，並持續向中國廈門方向航行。

海巡署表示，目前「大進滿8號」漁船上的AIS保持開啟狀態，停泊於廈門灣漳州港。此案未接獲任何報案，經派員聯繫「大進滿8號」漁船船船主及家屬，皆回覆不清楚此船狀況。

海巡署表示，會持續透過相關管道，全力查詢「大進滿8號」漁船的動態，並提供一切必要協助。

海巡署表示，呼籲漁民朋友作業時務必全程正確開啟AIS，以維護航行安全，若在海上遭遇突發狀況，請立即撥「118」報案專線，海巡署將立即調派艦艇趕往現場協處，確保漁民生命財產安全。

AIS 海峽中線 中國海警船

延伸閱讀

菲軍艦渚碧礁附近危險靠近解放軍054A護衛艦 南部戰區：停止挑釁冒險

強化澎湖南方四島保育 三方構築聯合執法防線

向荷莫茲海峽船隻收費…英學者指違反國際法 伊朗回應了

陸媒：中國大型滯留船隊 開始穿越荷莫茲海峽返國

相關新聞

打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。

半導體產業聚落加速成形 高雄楠梓園區156億元增聯外匝道

高雄楠梓、橋頭科技園區半導體產業聚落成形，供應鏈生態系逐步到位，為提升生產線效率，第三園區聯外交通增設運輸匝道於今天動土，行政院長卓榮泰致詞說，完工後園區車輛將直接銜接國道，也能紓解楠梓交道路壅塞壓力。該工程預計2028年底完工啟用，總經費155.91億元。

警報誤響擾民、吊燈變瀑布…高雄「凱旋青樹」社宅挨批問題一堆

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」狀況不斷，B棟高樓層傳出室內客廳天花板消防灑水器漏水，住戶必須用水桶接水，議員質疑社宅完工不到四年，問題一堆有夠「漏氣」；市府表示，疑為樓上住戶的水管堵塞造成樓下漏水，已派人修繕，將持續關切。

要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言

中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。