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打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。
本案預計自2025年3月起陸續動工，目標於2028年底前完工，未來將串聯國道1號與高楠公路，強化整體路網效能。隨著台積電進駐楠梓產業園區，區域交通需求大幅提升，該工程完工後可望有效紓解通勤車潮，提升園區與周邊地區的交通便利性與產業發展動能。
卓榮泰表示，此項建設不僅是交通工程，更是支撐南部科技產業發展的重要基礎，中央將持續與高雄市政府合作，加速推動各項基礎建設，打造更完善的投資與生活環境。
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