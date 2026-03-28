快訊

換肝名醫豪宅遭竊！千萬名酒搬光 竟是司機下的手

台中30歲男當街行凶刺死前女友！殺人罪移送畫面曝

星二代偷「65元三明治」遭延押　律師質疑有內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。

本案預計自2025年3月起陸續動工，目標於2028年底前完工，未來將串聯國道1號與高楠公路，強化整體路網效能。隨著台積電進駐楠梓產業園區，區域交通需求大幅提升，該工程完工後可望有效紓解通勤車潮，提升園區與周邊地區的交通便利性與產業發展動能。

卓榮泰表示，此項建設不僅是交通工程，更是支撐南部科技產業發展的重要基礎，中央將持續與高雄市政府合作，加速推動各項基礎建設，打造更完善的投資與生活環境。

台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影
台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影
台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影
台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。記者劉學聖／攝影

台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影
台積電楠梓廠對外交通目前正在積極趕工。記者劉學聖／攝影

台積電 高雄市 卓榮泰

延伸閱讀

壽險業、建商搶插旗 台積電效應R17世運站A6街廓招商熱

半導體S廊帶再添動能 高雄捷運R17世運站A6街廓公辦都更正式招商

有告別式就塞爆！頭份殯儀館唯一通道濱江街今動土拓寬 預計年底完工

自救會怒批衝擊景觀、交通！台南市北外環4期路線不變 抗議未歇

相關新聞

打通台積電楠梓廠交通動脈 楠梓園區連外道路動土

行政院長卓榮泰今日南下出席高雄楠梓園區聯外交通整體計畫聯合動土祈福典禮，宣示中央與地方攜手推動重大建設決心。該計畫已獲行政院正式核定，總經費約155.91億元，內容涵蓋新增楠梓匝道、園區高架聯絡道及台1線匝道等重要工程。

警報誤響擾民、吊燈變瀑布…高雄「凱旋青樹」社宅挨批問題一堆

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」狀況不斷，B棟高樓層傳出室內客廳天花板消防灑水器漏水，住戶必須用水桶接水，議員質疑社宅完工不到四年，問題一堆有夠「漏氣」；市府表示，疑為樓上住戶的水管堵塞造成樓下漏水，已派人修繕，將持續關切。

要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言

中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。

影／清明應景食品稽查！高市41件抽驗僅1件不合格 遭罰6萬元

清明連假與兒童節將至，應景食品需求升溫，高市衛生局前往傳統市場、潤餅攤商、賣場與超市稽查，抽驗41件產品，涵蓋潤餅、食材、花生粉及糖果等項目，整體合格率達97.6%，其中1件糖果因使用未核准著色劑違規，已要求下架並依法處辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。