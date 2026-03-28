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警報誤響擾民、吊燈變瀑布…高雄「凱旋青樹」社宅挨批問題一堆

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄報導
高雄首座自建社宅「凱旋青樹」又出包，一名高樓層住戶的天花板漏水嚴重。圖／議員張博洋提供
高雄首座自建社宅「凱旋青樹」又出包，一名高樓層住戶的天花板漏水嚴重。圖／議員張博洋提供

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」狀況不斷，B棟高樓層傳出室內客廳天花板消防灑水器漏水住戶必須用水桶接水，議員質疑社宅完工不到四年，問題一堆有夠「漏氣」；市府表示，疑為樓上住戶的水管堵塞造成樓下漏水，已派人修繕，將持續關切。

前鎮區凱旋青樹社宅爆發屋內漏水，有住戶發文指稱，家中天花板出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以水桶接水。網友直呼太扯了、社宅施工品質堪慮。

高市都發局說明，接獲B棟十一樓承租戶反映家中漏水後，物業管理公司水電人員到場勘查發現，漏水處是客廳天花板消防灑水器位置，關水測試後仍有滴水，研判可能與十二樓租戶有關，經查疑為樓上流理台水管堵塞造成。

議員張博洋表示，凱旋青樹發生過警報亂響擾民，民眾洗澡到一半水流進房間，現在又發生消防管線大漏水；問題一堆有夠漏氣，都發局應迅速妥善處理，避免衝擊民眾對後續社宅的信心。

都發局回應，因配合住戶時間昨天才派水電人員到場修繕，本案檢視相關處置時程並無延宕，後續請水電人員持續關注有無再漏水，也會在定期社宅租戶交流會議中提醒租戶，流理台需使用濾網阻絕菜渣異物流入管內造成阻塞，以確保社宅水管使用正常及租戶生活品質。

張博洋 住戶 天花板 社宅 高雄 漏水

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