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警報誤響擾民、吊燈變瀑布…高雄「凱旋青樹」社宅挨批問題一堆
高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」狀況不斷，B棟高樓層傳出室內客廳天花板消防灑水器漏水，住戶必須用水桶接水，議員質疑社宅完工不到四年，問題一堆有夠「漏氣」；市府表示，疑為樓上住戶的水管堵塞造成樓下漏水，已派人修繕，將持續關切。
前鎮區凱旋青樹社宅爆發屋內漏水，有住戶發文指稱，家中天花板出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以水桶接水。網友直呼太扯了、社宅施工品質堪慮。
高市都發局說明，接獲B棟十一樓承租戶反映家中漏水後，物業管理公司水電人員到場勘查發現，漏水處是客廳天花板消防灑水器位置，關水測試後仍有滴水，研判可能與十二樓租戶有關，經查疑為樓上流理台水管堵塞造成。
議員張博洋表示，凱旋青樹發生過警報亂響擾民，民眾洗澡到一半水流進房間，現在又發生消防管線大漏水；問題一堆有夠漏氣，都發局應迅速妥善處理，避免衝擊民眾對後續社宅的信心。
都發局回應，因配合住戶時間昨天才派水電人員到場修繕，本案檢視相關處置時程並無延宕，後續請水電人員持續關注有無再漏水，也會在定期社宅租戶交流會議中提醒租戶，流理台需使用濾網阻絕菜渣異物流入管內造成阻塞，以確保社宅水管使用正常及租戶生活品質。
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