快訊

又跳水 台積電期失守1800元、台指期夜盤失守33K

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日天涼「滋補晚餐」菜色曝光

伊朗封鎖荷莫茲海峽 分析師：最大贏家是「這國」沒花錢就收大禮

聽新聞
0:00 / 0:00

要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，日本藝術家小松美羽也到場與作品合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，日本藝術家小松美羽也到場與作品合影。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

今天開幕包括總統府秘書長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，及日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越等人都到場參與。縣立美術館前身為屏東菸葉廠14號倉庫，占地約1600坪，經30個月打造後華麗轉身，不但保留歷史記憶，也成為藝術文化空間的展示空間。

開幕推出2檔展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」展出草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16名日本藝術家，共58組作品，內容包括書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術等，回望日本戰後至當代的藝術精神。

2樓典藏展「大湧崁岸」由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東歷年典藏作品，呈現族群文化、土地記憶與當代創作，並串聯台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館館藏，並向福岡亞洲美術館借展，作品豐富。

文化處表示，屏東縣立美術館28日正式對外開放。為維持良好觀展品質，國際特展採分流入場並設有人數上限，請民眾依現場引導取號參觀，相關購票及入場資訊可至屏菸官方臉書或網站查詢。

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽。記者潘奕言／攝影
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，屏東縣長周春米（前右）與前來參與的3名日本藝術家合影。記者潘奕言／攝影
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，屏東縣長周春米（前右）與前來參與的3名日本藝術家合影。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品。記者潘奕言／攝影

藝術家 裝置藝術 屏東

延伸閱讀

以藝術詮釋新想像 北美館「造公園」展登場

屏東縣立美術館開幕 周春米：屏東文化邁向新階段

延宕多年 桃美館拚2028開館營運「發展文化觀光」

新北市美術館國際特展《共織宇宙》3/21即將登場 結合藝術與永續行動 與民眾共創太陽能飛行計畫

相關新聞

獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言

中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。

影／清明應景食品稽查！高市41件抽驗僅1件不合格 遭罰6萬元

清明連假與兒童節將至，應景食品需求升溫，高市衛生局前往傳統市場、潤餅攤商、賣場與超市稽查，抽驗41件產品，涵蓋潤餅、食材、花生粉及糖果等項目，整體合格率達97.6%，其中1件糖果因使用未核准著色劑違規，已要求下架並依法處辦。

要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

影／高雄社宅凱旋青樹疑消防管線出包 天花板漏水像「瀑布」

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」B棟11樓傳出客廳天花板漏水，且集中從吊燈處宣洩而下，導致租客必須以大水桶接水的離譜情況。議員張博洋說，這棟社宅完工不到4年，問題一堆有夠「漏氣」。高市都發局表示，初步追查疑為12樓流理台水管堵塞造成樓下漏水，物管公司今天派水電人員修繕。

高雄凱旋青樹社宅驚現「水簾瀑布」天花板狂漏水 都發局揭原因

高雄市前鎮區凱旋青樹社會住宅爆屋內漏水，有住戶家中天花板竟出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以鍋具接水，網友直呼太扯了、施工品質堪慮。高雄市都發局回應，已第一時間派員勘查，研判為樓上住戶管線堵塞所致，已安排修繕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。