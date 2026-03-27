要看草間彌生、奈良美智作品快來 屏東縣立美術館開幕特展

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品，十分難得。屏東縣長周春米表示，不僅是藝術展覽與美學教育的重要基地，更是屏東與國際文化接軌的重要窗口。

今天開幕包括總統府秘書長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，及日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越等人都到場參與。縣立美術館前身為屏東菸葉廠14號倉庫，占地約1600坪，經30個月打造後華麗轉身，不但保留歷史記憶，也成為藝術文化空間的展示空間。

開幕推出2檔展覽，1樓國際特展「當繁花盛開」展出草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16名日本藝術家，共58組作品，內容包括書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術等，回望日本戰後至當代的藝術精神。

2樓典藏展「大湧崁岸」由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東歷年典藏作品，呈現族群文化、土地記憶與當代創作，並串聯台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館館藏，並向福岡亞洲美術館借展，作品豐富。

文化處表示，屏東縣立美術館28日正式對外開放。為維持良好觀展品質，國際特展採分流入場並設有人數上限，請民眾依現場引導取號參觀，相關購票及入場資訊可至屏菸官方臉書或網站查詢。

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，其中1樓國際特展「當繁花盛開」，展出草間彌生、奈良美智等16名日本知名藝術家作品。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽。記者潘奕言／攝影

屏東縣立美術館今天開幕，同步推出2檔展覽，屏東縣長周春米（前右）與前來參與的3名日本藝術家合影。記者潘奕言／攝影