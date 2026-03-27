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強化澎湖南方四島保育 三方構築聯合執法防線

中央社／ 澎湖縣27日電

為打擊澎湖南方四島國家公園海域違規捕撈行為，海巡署金馬澎分署、內政部海洋國家公園管理處與警政署保七總隊南方四島小隊攜手構築聯合執法防線，強化查緝作為，守護海洋資源。

海巡署金馬澎分署長洪挬論今天由第八海巡隊及第七岸巡隊陪同，前往東嶼坪拜會內政部國家公園署海洋國家公園管理處東嶼坪管理站，以及警政署保安警察第七總隊台江分隊南方四島小隊；三方就南方四島海域違規作業的執法分工與合作模式達成共識，攜手構築「聯合執法防線」，展現聯手打擊不法、守護海洋資源決心。

金馬澎分署表示，考量國家公園管理處及保七總隊南方四島小隊執法能量有限，未來將與海巡單位定期協同執法、聯合勤務，並加速違規案件查緝與行政裁罰流程，以提升執法效率。

分署指出，澎湖南方四島國家公園海域生態資源豐富，不時有漁船違規作業；今年截至目前已查獲違規作業108艘次，並依法移送澎湖縣政府裁處。

分署表示，南方四島生態保育仰賴各界共同維護，呼籲民眾如發現違規情事，可撥打海巡署「118」報案專線通報，以利即時查處。

生態保育 執法 國家公園

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