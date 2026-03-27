快訊

柯文哲遭重判檢方研議上訴 律師：二審刑度可能更重

台中恐怖情殺！年輕女脖子插刀倒大馬路送醫不治 狠男落網戒護就醫

伊朗搬出核彈背心自殺攻擊？ 美副總統范斯挨轟販賣恐懼：太作秀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照。圖／民眾提供
金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照。圖／民眾提供

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

據了解，該怪手是本月23日在進行外來種互花米草移除工程時，原已規劃好進出動線，未料施工當天潮汐變化過快，機具來不及撤離，當場陷入鬆軟泥灘，業者隨即調派兩輛吊車前往救援，試圖將怪手吊離，但因下陷嚴重，加上距離岸邊過遠，救援行動最終宣告失敗。

目前怪手仍受困現場，半浸於泥水之中，為防止油料外洩污染周邊生態，業者已先行將油箱抽空，但長時間浸泡海水，機具恐面臨鏽蝕與損壞風險。業內人士指出，該類二手怪手市價約百萬元，如今形同「泡水車」，後續即便成功拖離，維修成本亦相當可觀。

縣府產業發展處表示，已掌握情況，將與業者研議適當時機與方式拖離機具，並評估引進水陸兩用怪手，以降低未來類似風險。

不過，怪手受困多日，也引發地方關切。縣議員董森堡指出，雖已排除油汙疑慮，但機具長時間滯留潮間帶，不僅影響景觀，也可能因鏽蝕引發環境疑慮，呼籲應把握潮汐時機儘速處理。

事件也在網路上引發討論，有民眾打趣稱「以為是新型潛水怪手」，也有人建議乾脆發展為另類觀光景點，但在玩笑背後，實際反映的，是潮間帶作業高度依賴天候與潮汐的風險與不確定性。

產發處指出，過去每年僅約編列100餘萬元經費，僅能處理單一區域；自去年獲離島建設基金挹注，整體經費提升至約2000萬元，擴大清除規模，預計兩年內完成8處熱區，包括夏墅、建功嶼、田墩、金沙溪流域、官澳、田浦、復國墩及烈嶼清遠湖。

產發處說明，移除互花米草依據專家建議及當下環境處置，採就地掩埋，或帶離海邊後，集中於海岸高潮線以上區域再予清運，移除完該處後，若當地新長出互花米草小苗，經監測廠商通報後，廠商會持續施作移除。目前已移除烈嶼清遠湖、金城浯江溪口及夏墅區域，近期將辦理驗收，並持續觀察復發情形。

金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動吊車救援，仍宣告失敗。圖／民眾提供
金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動吊車救援，仍宣告失敗。圖／民眾提供

金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動其他輛怪手救援，仍徒勞無功。圖／民眾提供
金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動其他輛怪手救援，仍徒勞無功。圖／民眾提供

金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，漲潮時「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱是「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。圖／民眾提供
金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，漲潮時「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱是「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。圖／民眾提供

潮間帶 觀光景點 金門

延伸閱讀

金門海岸遭互花米草入侵 擴大移除8處同步監測復發

獨／機艙關門才喊「我不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

無預警樹倒 台南東區烏桕老樹「腐朽中空」將移除

瀝青缺料嚴重 南市業者：頂多撐到4月、道路鋪路恐停擺

相關新聞

獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言

中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。

影／清明應景食品稽查！高市41件抽驗僅1件不合格 遭罰6萬元

清明連假與兒童節將至，應景食品需求升溫，高市衛生局前往傳統市場、潤餅攤商、賣場與超市稽查，抽驗41件產品，涵蓋潤餅、食材、花生粉及糖果等項目，整體合格率達97.6%，其中1件糖果因使用未核准著色劑違規，已要求下架並依法處辦。

影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

影／高雄社宅凱旋青樹疑消防管線出包 天花板漏水像「瀑布」

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」B棟11樓傳出客廳天花板漏水，且集中從吊燈處宣洩而下，導致租客必須以大水桶接水的離譜情況。議員張博洋說，這棟社宅完工不到4年，問題一堆有夠「漏氣」。高市都發局表示，初步追查疑為12樓流理台水管堵塞造成樓下漏水，物管公司今天派水電人員修繕。

高雄凱旋青樹社宅驚現「水簾瀑布」天花板狂漏水 都發局揭原因

高雄市前鎮區凱旋青樹社會住宅爆屋內漏水，有住戶家中天花板竟出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以鍋具接水，網友直呼太扯了、施工品質堪慮。高雄市都發局回應，已第一時間派員勘查，研判為樓上住戶管線堵塞所致，已安排修繕。

高雄美濃菜市場沒公廁 攤商溪畔小解！楠梓舊市場遭怨衛生差

高雄全市四十一處公有零售市場，三民、楠梓等地舊部落的公有市場陰暗、潮濕，肉攤使用開放式老舊磁磚攤位、肉品未保存於冷藏櫃；美濃臨時攤販市場緊鄰美濃溪，景觀零亂且無公廁可用，男攤商尿急時常跑去堤岸便溺、溪床上白花花一堆衛生紙，居民抱怨「衛生條件很差」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。