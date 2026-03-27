影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點

金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。

據了解，該怪手是本月23日在進行外來種互花米草移除工程時，原已規劃好進出動線，未料施工當天潮汐變化過快，機具來不及撤離，當場陷入鬆軟泥灘，業者隨即調派兩輛吊車前往救援，試圖將怪手吊離，但因下陷嚴重，加上距離岸邊過遠，救援行動最終宣告失敗。

目前怪手仍受困現場，半浸於泥水之中，為防止油料外洩污染周邊生態，業者已先行將油箱抽空，但長時間浸泡海水，機具恐面臨鏽蝕與損壞風險。業內人士指出，該類二手怪手市價約百萬元，如今形同「泡水車」，後續即便成功拖離，維修成本亦相當可觀。

縣府產業發展處表示，已掌握情況，將與業者研議適當時機與方式拖離機具，並評估引進水陸兩用怪手，以降低未來類似風險。

不過，怪手受困多日，也引發地方關切。縣議員董森堡指出，雖已排除油汙疑慮，但機具長時間滯留潮間帶，不僅影響景觀，也可能因鏽蝕引發環境疑慮，呼籲應把握潮汐時機儘速處理。

事件也在網路上引發討論，有民眾打趣稱「以為是新型潛水怪手」，也有人建議乾脆發展為另類觀光景點，但在玩笑背後，實際反映的，是潮間帶作業高度依賴天候與潮汐的風險與不確定性。

產發處指出，過去每年僅約編列100餘萬元經費，僅能處理單一區域；自去年獲離島建設基金挹注，整體經費提升至約2000萬元，擴大清除規模，預計兩年內完成8處熱區，包括夏墅、建功嶼、田墩、金沙溪流域、官澳、田浦、復國墩及烈嶼清遠湖。

產發處說明，移除互花米草依據專家建議及當下環境處置，採就地掩埋，或帶離海邊後，集中於海岸高潮線以上區域再予清運，移除完該處後，若當地新長出互花米草小苗，經監測廠商通報後，廠商會持續施作移除。目前已移除烈嶼清遠湖、金城浯江溪口及夏墅區域，近期將辦理驗收，並持續觀察復發情形。

金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動吊車救援，仍宣告失敗。圖／民眾提供

金門縣金城鎮浯江溪口近日一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，廠商雖然出動其他輛怪手救援，仍徒勞無功。圖／民眾提供