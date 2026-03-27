影／金門浯江溪口驚見「沉沒怪手」 卡泥灘多日拖不出成新打卡點
金門縣金城鎮浯江溪口近日出現罕見景象，一輛執行互花米草清除作業的怪手深陷泥灘，多日動彈不得，宛如「沉沒」在潮間帶，引發民眾圍觀與拍照，有人笑稱，繼歐厝海灘的「沉睡戰車」後，如今金城又多了「沉沒怪手」，甚至戲言可發展為新打卡景點。
據了解，該怪手是本月23日在進行外來種互花米草移除工程時，原已規劃好進出動線，未料施工當天潮汐變化過快，機具來不及撤離，當場陷入鬆軟泥灘，業者隨即調派兩輛吊車前往救援，試圖將怪手吊離，但因下陷嚴重，加上距離岸邊過遠，救援行動最終宣告失敗。
目前怪手仍受困現場，半浸於泥水之中，為防止油料外洩污染周邊生態，業者已先行將油箱抽空，但長時間浸泡海水，機具恐面臨鏽蝕與損壞風險。業內人士指出，該類二手怪手市價約百萬元，如今形同「泡水車」，後續即便成功拖離，維修成本亦相當可觀。
縣府產業發展處表示，已掌握情況，將與業者研議適當時機與方式拖離機具，並評估引進水陸兩用怪手，以降低未來類似風險。
不過，怪手受困多日，也引發地方關切。縣議員董森堡指出，雖已排除油汙疑慮，但機具長時間滯留潮間帶，不僅影響景觀，也可能因鏽蝕引發環境疑慮，呼籲應把握潮汐時機儘速處理。
事件也在網路上引發討論，有民眾打趣稱「以為是新型潛水怪手」，也有人建議乾脆發展為另類觀光景點，但在玩笑背後，實際反映的，是潮間帶作業高度依賴天候與潮汐的風險與不確定性。
產發處指出，過去每年僅約編列100餘萬元經費，僅能處理單一區域；自去年獲離島建設基金挹注，整體經費提升至約2000萬元，擴大清除規模，預計兩年內完成8處熱區，包括夏墅、建功嶼、田墩、金沙溪流域、官澳、田浦、復國墩及烈嶼清遠湖。
產發處說明，移除互花米草依據專家建議及當下環境處置，採就地掩埋，或帶離海邊後，集中於海岸高潮線以上區域再予清運，移除完該處後，若當地新長出互花米草小苗，經監測廠商通報後，廠商會持續施作移除。目前已移除烈嶼清遠湖、金城浯江溪口及夏墅區域，近期將辦理驗收，並持續觀察復發情形。
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