馬祖祈夢問事引外媒關注 擺暝文化季登國際版面

馬祖擺暝文化祭以元宵慶典為中心，是連江縣每年最大宗教活動，其中北竿鄉伍位靈公廟的「祈夢」是最受矚目儀式之一，近年不只愈來愈多遊客前往參拜體驗，也引起外媒關注報導。

今年農曆正月29日，即國曆3月17日，是馬祖擺暝文化祭的壓軸活動「祈夢儀式」。路透社描述，信眾裹著棉被在芹壁龍角峰伍位靈公廟打地鋪睡覺，祈求神明託夢解惑，賜予關於各種問題的答案。

伍位靈公廟榮譽主委陳世殿表示，許多人問的是姻緣，也有人詢問自身職涯，工作相關問題最為普遍。

路透社寫道，根據當地民間信仰，每年農曆正月29日，掌管夢兆的何氏九仙君會離開位於中國福建省的祖廟，飛渡至馬祖伍位靈公廟拜訪長輩。

據說，曾有暴風雨迫使何氏九仙君在馬祖留宿一天才返回福建，這天此後便成為當地信眾向降臨廟中的神明祈夢、請求指點迷津的日子。

根據路透社的報導，餐廳老闆楊女士十多年前首次在伍位靈公廟祈夢問事，當時她正擔心女兒前往美國求學的事情。

現年60歲的楊女士回憶自己當時做的夢：「我聽見有人用英文說『哈囉、哈囉』，然後看見一對夫妻牽著孩子的畫面。」

她的女兒多年後在美國生下一對雙胞胎女兒。當楊女士的外孫女首次造訪馬祖，她親眼見到當年夢中的情景：她的女兒和女婿牽著雙胞胎，朝馬祖的海灘走去。

路透社還提到，冷戰高峰期間，馬祖經常遭到中國炮擊，不過如今已成為熱門旅遊目的地，吸引遊客前來欣賞自然景觀、賞鳥並探索舊時地下碉堡。

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