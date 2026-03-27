獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言

中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。

塑膠袋之亂影響百姓生活，陸續有餐飲業者不提供塑膠袋，也有夜市攤商反映商店根本買不到塑膠袋。

得知近日塑膠袋缺貨，燕巢區中民路一位業者看準商機，今天下午1時44分在地方社群發文銷售庫存塑膠袋，請有意購買者自備零錢百鈔、塑膠袋或紙箱裝商品，現場賣完為止。

發文後1小時又過9分鐘，發文業者告知網友「全部都售完，感謝大家幫忙消庫存」。豈料最近塑膠袋實在太受歡迎，即使宣告賣完還有網友陸續留言要購買，還有人想一口氣全部收購，業者急忙關閉這則貼文的留言功能。