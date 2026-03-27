聽新聞
0:00 / 0:00
獨／塑膠袋太搶手！高雄業者發文賣庫存品 一小時完售急關留言
中東戰火導致全台各地塑膠大缺貨，今天下午高雄市燕巢區一名業者在臉書發文銷售庫存塑膠袋，對外販售半斤至四兩不等尺寸的塑膠袋。業者發文後一小時就宣告完售，因為陸續有人不斷留言要購買，業者急忙關閉臉書留言，以免網友白跑一趟。
塑膠袋之亂影響百姓生活，陸續有餐飲業者不提供塑膠袋，也有夜市攤商反映商店根本買不到塑膠袋。
得知近日塑膠袋缺貨，燕巢區中民路一位業者看準商機，今天下午1時44分在地方社群發文銷售庫存塑膠袋，請有意購買者自備零錢百鈔、塑膠袋或紙箱裝商品，現場賣完為止。
發文後1小時又過9分鐘，發文業者告知網友「全部都售完，感謝大家幫忙消庫存」。豈料最近塑膠袋實在太受歡迎，即使宣告賣完還有網友陸續留言要購買，還有人想一口氣全部收購，業者急忙關閉這則貼文的留言功能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。