影／清明應景食品稽查！高市41件抽驗僅1件不合格 遭罰6萬元

清明連假與兒童節將至，應景食品需求升溫，高市衛生局前往傳統市場、潤餅攤商、賣場與超市稽查，抽驗41件產品，涵蓋潤餅、食材、花生粉及糖果等項目，整體合格率達97.6%，其中1件糖果因使用未核准著色劑違規，已要求下架並依法處辦。

衛生局表示，41項抽查產品檢驗結果出爐，農藥殘留、防腐劑、甜味劑及動物用藥等項目均符合規定，市面流通食品品質穩定，不過仍有個案違規，顯示部分業者在食品添加物使用與法規遵循上仍有待加強。

其中一款違規產品為星星造型綜合水果糖果，已違反食品安全衛生管理法第15條規定，依同法第44條，最高可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

除稽查除抽驗產品外，另同步檢視現場作業環境，包括食材新鮮度、溫層控管及人員衛生等是否符合規範，以清明節常見潤餅為例，從潤餅皮、豆製品到花生粉，均列為重點檢測項目。

衛生局提醒，花生及堅果類產品在高溫潮濕環境下易受黴菌汙染並產生黃麴毒素，長期攝取恐影響肝臟健康，民眾選購時應注意產品來源與標示，避免購買顏色過於鮮豔或來路不明食品；若發現發霉或異味，應避免食用。

衛生局呼籲食品業者，應落實食品良好衛生規範GHP，強化原料管理與儲存環境控管，確保產品標示符合法規，以維護消費者食用安全。

春捲抽驗情形。圖／高雄市衛生局提供

稽查人員抽驗市場春捲皮。圖／高雄市衛生局提供