金門海岸遭互花米草入侵 擴大移除8處同步監測復發

金門海岸受外來種互花米草入侵，金門縣府產發處表示，因離島基金增加經費，去年起至今年預計移除8處，移除後若當地新長出互花米草小苗，經監測廠商通報後會持續施作移除。

金門海岸受互花米草入侵，改變潮間帶環境，金門縣政府委託廠商派駐怪手進行移除作業。近日有民眾發現金城鎮浯江溪口，1台清除互花米草怪手陷落泥灘，無法繼續作業。

金門縣政府產業發展處透過文字表示，透過怪手移除互花米草時，廠商會規劃好前進及後退路線，但因潮汐有時變化太快，導致怪手來不及撤退而卡住。

產發處指出，廠商已先將此台怪手油箱抽空，避免油污染周邊生態，後續將再與廠商討論如何將怪手拖起；未來廠商也將採購水陸兩用怪手，避免這種情形再次發生。

此外，產發處也表示，過去1年移除互花米草經費約新台幣100餘萬元，只能做1處互花米草移除，但去年離島建設基金增加經費，總經費約2000萬元，其中大部分作為移除互花米草之用，去年起到今年預計移除8處互花米草，包含夏墅、建功嶼、田墩、金沙溪流域、官澳、田浦、復國墩及烈嶼清遠湖。

產發處指出，移除互花米草依據專家建議及當下環境處置，採就地掩埋，或帶離海邊後，集中於海岸高潮線以上區域再予清運；移除完該處後，若當地新長出互花米草小苗，經監測廠商通報後，廠商會持續施作移除。目前已移除烈嶼清遠湖及金城浯江溪口（夏墅），近期將辦理驗收，並持續觀察復發情形。