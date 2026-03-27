屏東縣立美術館開幕 周春米：屏東文化邁向新階段

屏東縣立美術館今天開幕，台日藝術家齊聚見證這座融合工業風與現代美學的美術館啟用。縣長周春米表示，一起迎向屏東文化邁向新階段的重要時刻。

縣立美術館位於屏菸1936文化基地內，占地約1600坪，今天舉行開幕儀式，出席者包括周春米、總統府秘書長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，及日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越等人。

周春米致詞表示，今天不僅見證縣立美術館誕生，也是屏東文化邁向新階段的重要時刻。近年屏東持續用文化作為城市發展引擎，包含建置東港王船文化館、恆春文化中心劇場館及民謠館等，從文化場館建設、人才培育、國際交流到文化資產整合，逐步塑造屏東成為具創新與文化深度的希望城市。

潘孟安則講述屏菸1936文化基地建造過程。他強調，城市若只在意建築高度，而忽略文化厚度，那只是水泥牆堆砌而成，因此在打造屏菸過程中爬梳菸廠歷史，並劃定為歷史建築場域，著手規劃賦予斑駁建築物新生命，今天開幕的縣立美術館就在其中。

小松美羽則提及，自己是第一次到屏東縣，對屏東溫暖的光和風感到印象深刻，希望這樣的經驗往後可以消化在自己作品當中。

縣府文化處提及，開館推出兩檔展覽，一樓國際特展「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16名日本藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組（件）作品。

「大湧崁岸」典藏展位於二樓，由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東縣多年來典藏作品。另外，串聯國立台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館三大館藏及向福岡亞洲美術館借展，並結合多媒體互動與數位展示形式，展現屏東在全台藝術網絡中的積極角色。

文化處表示，屏東縣立美術館今天開幕後，明天正式對外開放，國際特展採分流入場，民眾須依現場引導取號入場。