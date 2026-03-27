快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣立美術館開幕 周春米：屏東文化邁向新階段

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣美術館今天開幕，台日藝術家齊聚見證這座融合工業風與現代美學的美術館啟用。縣長周春米表示，一起迎向屏東文化邁向新階段的重要時刻。

縣立美術館位於屏菸1936文化基地內，占地約1600坪，今天舉行開幕儀式，出席者包括周春米、總統府秘書長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史，及日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越等人。

周春米致詞表示，今天不僅見證縣立美術館誕生，也是屏東文化邁向新階段的重要時刻。近年屏東持續用文化作為城市發展引擎，包含建置東港王船文化館、恆春文化中心劇場館及民謠館等，從文化場館建設、人才培育、國際交流到文化資產整合，逐步塑造屏東成為具創新與文化深度的希望城市。

潘孟安則講述屏菸1936文化基地建造過程。他強調，城市若只在意建築高度，而忽略文化厚度，那只是水泥牆堆砌而成，因此在打造屏菸過程中爬梳菸廠歷史，並劃定為歷史建築場域，著手規劃賦予斑駁建築物新生命，今天開幕的縣立美術館就在其中。

小松美羽則提及，自己是第一次到屏東縣，對屏東溫暖的光和風感到印象深刻，希望這樣的經驗往後可以消化在自己作品當中。

縣府文化處提及，開館推出兩檔展覽，一樓國際特展「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16名日本藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組（件）作品。

「大湧崁岸」典藏展位於二樓，由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東縣多年來典藏作品。另外，串聯國立台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館三大館藏及向福岡亞洲美術館借展，並結合多媒體互動與數位展示形式，展現屏東在全台藝術網絡中的積極角色。

文化處表示，屏東縣立美術館今天開幕後，明天正式對外開放，國際特展採分流入場，民眾須依現場引導取號入場。

藝術家 屏東縣 周春米 美術館

延伸閱讀

延宕多年 桃美館拚2028開館營運「發展文化觀光」

跨域創作結合永續議題…共織宇宙展 新北市美術館登場

新北市美術館國際特展《共織宇宙》3/21即將登場 結合藝術與永續行動 與民眾共創太陽能飛行計畫

台南首屆雙年展在南美館！10月底邀民眾漫步城市賞藝術

相關新聞

影／高雄社宅凱旋青樹疑消防管線出包 天花板漏水像「瀑布」

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」B棟11樓傳出客廳天花板漏水，且集中從吊燈處宣洩而下，導致租客必須以大水桶接水的離譜情況。議員張博洋說，這棟社宅完工不到4年，問題一堆有夠「漏氣」。高市都發局表示，初步追查疑為12樓流理台水管堵塞造成樓下漏水，物管公司今天派水電人員修繕。

高雄凱旋青樹社宅驚現「水簾瀑布」天花板狂漏水 都發局揭原因

高雄市前鎮區凱旋青樹社會住宅爆屋內漏水，有住戶家中天花板竟出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以鍋具接水，網友直呼太扯了、施工品質堪慮。高雄市都發局回應，已第一時間派員勘查，研判為樓上住戶管線堵塞所致，已安排修繕。

高雄美濃菜市場沒公廁 攤商溪畔小解！楠梓舊市場遭怨衛生差

高雄全市四十一處公有零售市場，三民、楠梓等地舊部落的公有市場陰暗、潮濕，肉攤使用開放式老舊磁磚攤位、肉品未保存於冷藏櫃；美濃臨時攤販市場緊鄰美濃溪，景觀零亂且無公廁可用，男攤商尿急時常跑去堤岸便溺、溪床上白花花一堆衛生紙，居民抱怨「衛生條件很差」。

高雄傳統市場新生！鹽一引入青銀共市 龍華推文青風吸客

高雄市府推動舊市場改造，新形態市場不斷誕生。鹽埕第一公有市場因人潮流失、沒落，整修後重現最具歷史特色的山形木構屋頂，強調青銀共市特色，近期還配合大港開唱變身最潮市場；龍華市場與文青風巧妙融合，有多攤著名攤商，榮獲經濟部頒發「優良市集暨樂活名攤評核」的五星殊榮。

紅檜＋純金安金 金門陶瓷廠揭于右任「雙寶交輝」木雕匾額

走過一甲子歲月的全國唯一官窯－金門陶瓷廠，正值推動轉型觀光工廠、打造離島工藝文化基地之際，今日下午舉行木雕匾額揭匾儀式，將前監察院長、書法大師于右任題寫的「金門陶瓷廠」墨寶，以當代工藝重新詮釋，由國家工藝成就獎得主陳啟村操刀製作...

小三通爆量亂象浮現！陳福海催中央增班、要人力、拚開放落地簽

金門縣長陳福海繼昨日北上拜會大陸委員會主委邱垂正後，今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見，盼從中央政策到現場執行全面盤點，為小三通擴量鋪路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。