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影／高雄社宅凱旋青樹疑消防管線出包 天花板漏水像「瀑布」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「凱旋青樹」又傳出天花板漏水，疑似與樓上住戶的流理台水管堵塞有關係。圖／議員張博洋提供
「凱旋青樹」又傳出天花板漏水，疑似與樓上住戶的流理台水管堵塞有關係。圖／議員張博洋提供

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」B棟11樓傳出客廳天花板漏水，且集中從吊燈處宣洩而下，導致租客必須以大水桶接水的離譜情況。議員張博洋說，這棟社宅完工不到4年，問題一堆有夠「漏氣」。高市都發局表示，初步追查疑為12樓流理台水管堵塞造成樓下漏水，物管公司今天派水電人員修繕。

凱旋青樹2023年啟用至今，曾有警報器太敏感、漏水、浴廁排水設計不良等大小狀況不斷，近日又有租客抱怨，客廳燈罩竟然直接滲漏大量清水，家具受損。

高市都發局說明，3月24日確實接獲B棟11樓承租戶反映家中漏水，都發局立即報請物業管理公司水電人員到場勘查，查其為客廳天花板消防灑水器位置漏水，關水測試後仍有滴水，研判可能與12樓租戶有關，故物管公司先提供水桶給租戶接水。

物管公司隔日前往12樓住戶查看，發現疑似為12樓該戶流理台水管堵塞造成樓下漏水，因11樓與12樓住戶均上班不在家，今天（3月27日）由水電人員到場修繕。

議員張博洋洋指出，凱旋青樹完工至今，已經發生過警報亂響擾民，民眾洗澡到一半水流進房間，現在又發生消防管線大漏水；完工不到4年問題一堆、真的有夠漏氣，都發局應該迅速且妥善處理，避免衝擊民眾對後續社宅的信心。

都發局強調，本案檢視相關處置時程並無延宕，後續請水電人員持續關注有無再漏水，也會在定期社宅租戶交流會議中提醒租戶，流理台需使用濾網阻絕菜渣異物流入管內造成阻塞，確保社宅水管使用正常及租戶生活品質。

高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」又出包，前兩天B棟11樓傳出天花板漏水，疑似與樓上住戶的流理台水管堵塞有關係。記者徐白櫻／攝影
高雄市首座自建的社宅「凱旋青樹」又出包，前兩天B棟11樓傳出天花板漏水，疑似與樓上住戶的流理台水管堵塞有關係。記者徐白櫻／攝影

水電 天花板

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