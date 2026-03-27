高雄抽驗41件潤餅食材等 1件糖果含違規著色劑

清明、兒童節將至，高雄市衛生局近期抽驗41件潤餅相關食材、花生粉及糖果等食品，結果有1件綜合水果糖果使用未核准著色劑，已要求業者下架並移請轄管衛生局處辦。

衛生局今天發布新聞稿表示，為確保市民食用兒童節及清明節應景食品安全，近期針對傳統市場、潤餅攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所等執行食品專案稽查。

衛生局表示，此次主要在多處市場攤商抽驗春捲、潤餅皮，檢驗防腐劑、甲醛，花生粉則檢驗黃麴毒素、豆干及豆腐檢驗防腐劑，同時檢視食材新鮮、溫層控制與人員作業衛生等；此次檢驗項目包括農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等。

此外，稽查人員也至超商及雜貨店抽檢糖果、餅乾等零食中的防腐劑、甜味劑、著色劑是否合規，抽驗41件中有1件違規，合格率達97.6%；其中違規產品為星星造型綜合水果糖果（汽水口味），違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，可處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

衛生局說明，民眾常於清明節選購春捲或相關食材食用，其中花生、堅果等相關製品如果在高溫潮濕環境下保存不當，易受黴菌污染並產生黃麴毒素，長期攝取恐影響肝臟健康。

衛生局提醒，民眾選購時應注意來源與標示，避免購買顏色過於鮮豔或來路不明產品，如發現花生、堅果發霉或有異味應避免食用，以確保自身健康；也呼籲食品或販售業者，應落實食品良好衛生規範，加強原料管理與儲存環境控管，並確保產品標示符合法規。