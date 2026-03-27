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高雄凱旋青樹社宅驚現「水簾瀑布」天花板狂漏水 都發局揭原因

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄凱旋青樹社宅。記者宋原彰／攝影
高雄凱旋青樹社宅。記者宋原彰／攝影

高雄市前鎮區凱旋青樹社會住宅爆屋內漏水，有住戶家中天花板竟出現「水簾瀑布」，水流從燈具周邊傾瀉而下，必須以鍋具接水，網友直呼太扯了、施工品質堪慮。高雄市都發局回應，已第一時間派員勘查，研判為樓上住戶管線堵塞所致，已安排修繕。

從畫面可見，客廳天花板燈具周邊不斷滴水，水勢呈現「水簾」狀落下，住戶須以鍋具接水，引來網友留言表示「太誇張」、「這樣怎麼住」，也有人質疑社宅施工品質。

都發局表示，3月24日接獲B棟11樓住戶通報漏水後，已立即通知物業管理公司與水電人員到場，初步確認為客廳天花板消防灑水器位置滲水，經關閉消防水管測試後仍持續滴水，研判可能與樓上12樓住戶相關，當下先提供水桶協助接水。

都發局說，前天再赴12樓查察，發現疑似為該戶流理台水管堵塞，導致水體回流滲漏至樓下。都發局指出，已安排水電人員進行修繕，惟兩戶住戶當日均不在家，經物管協調後，已約定於3月27日入內處理。

都發局強調，社宅現場均設有物業服務與即時報修機制，水電人員可迅速到場處理，本案處置流程並無延誤；後續也將持續追蹤是否仍有滲漏情形，並於住戶交流會中加強宣導，提醒使用流理台應加裝濾網，避免菜渣等異物造成管線堵塞，影響居住品質。

水電 社宅 社會住宅

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