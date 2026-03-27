高雄傳統市場新生！鹽一引入青銀共市 龍華推文青風吸客

高雄市府推動舊市場改造，新形態市場不斷誕生。鹽埕第一公有市場因人潮流失、沒落，整修後重現最具歷史特色的山形木構屋頂，強調青銀共市特色，近期還配合大港開唱變身最潮市場；龍華市場與文青風巧妙融合，有多攤著名攤商，榮獲經濟部頒發「優良市集暨樂活名攤評核」的五星殊榮。

近年市場改造案例中，鹽埕區第一公有市場及左營區龍華市場是常被攤商視為改造典範的兩大知名市場。

鹽埕第一公有零售市場（俗稱鹽一市場）創立於一九四九年，緊鄰大溝頂、堀江商場等知名地標，陪同老一輩鹽埕人經歷過繁華與沒落。攤商陸續出走後，市府爭取經費改造，完工後重現「山形屋木構屋頂」，也導入年輕攤商進駐，配合舉辦相關活動，懷舊風格深受年輕人喜歡，甚至吸引前總統蔡英文造訪，獲得二○二三年金點設計獎。

龍華市場鄰近高雄輕軌及大順路商圈，緊鄰全台連鎖知名賣場，但生意絲毫不遜色，不時有外籍遊客穿梭採買，市場內的掌男廚房、王煮麵等名店獲得五星樂活名攤肯定。

經發局說，龍華市場設置汽、機車停車格、哺乳室及休憩區，為業者量身打造收納空間，幫助攤位整齊美觀，更導入數位支付、外送服務及熟食遮罩等現代化設施，成功提升市場整體環境與吸引力。