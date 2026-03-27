高雄美濃菜市場沒公廁 攤商溪畔小解！楠梓舊市場遭怨衛生差

高雄全市四十一處公有零售市場，三民、楠梓等地舊部落的公有市場陰暗、潮濕，肉攤使用開放式老舊磁磚攤位、肉品未保存於冷藏櫃；美濃臨時攤販市場緊鄰美濃溪，景觀零亂且無公廁可用，男攤商尿急時常跑去堤岸便溺、溪床上白花花一堆衛生紙，居民抱怨「衛生條件很差」。

市場管理處回應，老舊市場的地板潮濕、屋頂漏水等現象比較容易改善，但大規模改造涉及攤商意見整合，需要時間溝通；美濃橋旁的攤集場屬於道路上臨時攤販集中區，無法規畫廁所。

市府經發局陸續完成岡山文賢市場、苓雅區武廟市場等傳統市場改造，不過仍有多處市場仍是傳統樣貌。議員黃文志認為，楠梓區第一公有市場地面濕滑、設備老舊且走道狹窄。消費者也抱怨，肉商攤台是早年的磁磚貼皮，隙縫易卡髒汙，且肉品堆置未冷藏，市場周遭人來人往，衛生條件不佳。

市議員黃香菽說，三民區第二公有市場位於灣仔內舊部落，早年興建的市場已經十分老舊，樓下店面、樓上住家，情況跟楠梓第一公有市場差不多，市場消費者年齡偏高，應該比照龍華市場或鹽埕第一市場，營造友善長者空間。

民眾上市場買菜，如廁也是一大難題。美濃區合和里長林作松說，美濃橋畔的菜市場人潮眾多，每天上千人出入採買，以前原本有簡易公廁可用，後來因為設置抽水站拆除，攤商或消費者找不到地方如廁，常目睹男性在溪畔小解，甚至跑下溪床上廁所，有民眾受不了報警處理，爭取十多年都無法蓋公廁。

經發局市場管理處說明，近五年已花費八億元改造或修繕全市八十處公、民有市場，今年也會持續編列預算辦理。楠梓第一公有市場的屋頂漏水工程去年完工，現有攤商擔心若改造歇業會影響生計，消費者也會轉移他處消費，所以意見整合很困難。