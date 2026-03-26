紅檜＋純金安金 金門陶瓷廠揭于右任「雙寶交輝」木雕匾額

走過一甲子歲月的全國唯一官窯－金門陶瓷廠，正值推動轉型觀光工廠、打造離島工藝文化基地之際，今日下午舉行木雕匾額揭匾儀式，將前監察院長、書法大師于右任題寫的「金門陶瓷廠」墨寶，以當代工藝重新詮釋，由國家工藝成就獎得主陳啟村操刀製作，他將于右任草書筆意從平面轉化為立體雕刻，呈現「書法墨寶」與「雕刻藝術」交織的視覺層次，讓歷史書寫在木紋中重現生命力。

金門陶瓷廠指出，于右任當年親筆題字並鐫刻石牌，長年矗立於廠區，具有重要文化象徵意義，但因設置位置較為隱密，過去不易為外界所見。此次透過木雕轉譯，不僅延續經典精神，也強化品牌識別，讓更多人認識這段文化底蘊。

這塊匾額選用台灣頂級紅檜與牛樟木打造，並結合雲紋意象構圖，搭配純金安金工法，整體質感厚實、氣勢沉穩。陳啟村形容，字體如「坐落雲間」，由雲氣托舉而起，呈現空間層次與文化意境，是其個人風格的凝聚之作，也堪稱世界獨一無二。

揭匾儀式由民政處副處長何桂泉（前廠長）、國立臺灣工藝研究發展中心技士陳泓光等人到場見證。何桂泉致詞時提出「三大感謝」，感念歷任同仁奠定基礎，並肯定陳啟村大師為陶瓷廠增添珍貴文化資產，也感謝現任廠長林蔚尚的創新帶領。

廠長林蔚尚表示，陶瓷廠能走過60多年，仰賴一代代匠人守護與傳承，也感謝縣長陳福海對轉型發展的支持，未來將以此匾額為文化象徵，串聯工藝創作、展示與觀光體驗，讓遊客走進陶瓷廠，不只看見器物，更能理解背後的歷史與文化。

對陳啟村而言，這次創作別具情感。他回憶，40年前抽中「金馬獎」赴金門服役，在坑道中度過艱苦歲月，卻仍持續雕刻創作，甚至以木麻黃為材完成作品，此次重返舊地創作匾額，他形容是「老兵情懷的召喚」，也讓作品更添時間淬鍊的深度。他強調，這件作品實現了「書法墨寶」與「雕刻藝術」的雙寶交輝，讓歷史文化在木紋中綻放光彩。

值得一提的是，製作匾額所用木料的一部分，另被創作成名為「台日友好」的木雕球棒，並於今年2月台日交流賽中，由中信金控董事長辜仲諒致贈給王貞治。

金門陶瓷廠表示，未來將持續推動工藝創新與文化保存，讓傳統不僅停留於記憶，更成為連結當代與世界的重要媒介。

金門陶瓷廠今日下午舉行木雕匾額揭匾儀式，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

于右任大師當年親筆題字並鐫刻石牌，長年矗立於廠區，具有重要文化象徵意義，但因設置位置竟在金門官窯匾額後方，過去不易為外界所見。記者蔡家蓁／攝影

國家工藝成就獎得主陳啟村大師暢談這塊匾額的創作，細節考究。記者蔡家蓁／攝影