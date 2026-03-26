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高雄市防災訓練導入XR 助掌握滅火器操作手感

中央社／ 高雄26日電
高雄市政府首創運用延展實境（Extended Reality，簡稱XR）技術，攜手永揚消防安全設備公司引進虛擬實境滅火器，以科技工具擬真火警狀況，增進機構一線人員防災知能。圖／中央社（高雄市社會局提供）
高雄市政府首創運用延展實境（Extended Reality，簡稱XR）技術，攜手永揚消防安全設備公司引進虛擬實境滅火器，以科技工具擬真火警狀況，增進機構一線人員防災知能。圖／中央社（高雄市社會局提供）

高雄市政府為提升社會福利機構防災韌性，首創運用延展實境（Extended Reality，簡稱XR）技術，攜手民間公司以科技工具擬真火警狀況，助機構一線人員掌握滅火器操作手感，增加防災知能。

高雄市社會局今天發布新聞稿表示，此次引進虛擬實境滅火器，是國內首次將此技術深入社福前線的創新應用，照顧機構的住民多屬避難逃生困難的一群，火災初期的黃金時間應變至關重要。

社會局表示，感謝永揚消防設備公司公益捐贈「XR虛擬滅火器」設備，這項科技應用打破空間限制，工作人員可在不具危險性的環境下，反覆模擬逼真的濃煙與火焰情境，真正掌握滅火器的操作手感，達到演練即作戰的效果。

社會局長蔡宛芬表示，今年啟動種子人員培訓，這套設備融合先進的虛擬實境技術，讓第一線人員學習正確滅火技巧，目前已經在無障礙之家及仁愛之家進行實地演練，設備發明人林金宏也親臨現場指導人員。

蔡宛芬說，透過系統模擬的濃煙與火焰情境，人員能反覆練習並掌握滅火器的操作程序，搭配計分與任務挑戰的互動情境，可以提升學習動機。未來將推廣到150多家社福機構，強化第一線同仁的防災意識。

高雄

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