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移民署攜手金門縣府 結合節慶氛圍宣導移工法令
移民署金門縣服務站結合開齋節節慶氛圍，安排印尼美食分享，與金門縣府向移工宣導勞工權益、居停留法令等。金門縣服務站今天表示，結合節慶文化能讓宣導更具親和力與成效。
移民署南區事務大隊金門縣服務站22日舉辦「移工關懷暨家庭教育及居停留法令宣導活動」，提升金門外籍移工對在台相關法令及生活資訊認識，也攜手金門縣社會處、衛生局等，宣導勞工權益、長照政策等議題。
金門縣服務站今天發布新聞稿表示，移工是地方產業及長照體系重要夥伴，開齋節更是穆斯林人士心中重要節日，透過結合節慶文化與法令宣導，不僅能拉近與移工間距離，也讓宣導更具親和力與成效。
金門縣服務站指出，因應非洲豬瘟防疫工作，也提醒勿攜帶或寄送含豬肉製品入境，共同守護國內畜牧產業安全；同時也加強反詐騙宣導，解析常見詐騙手法，提升防詐意識，保障財產安全。
根據金門縣政府提供數據，截至民國115年2月底，金門縣移工人數共1109人，依國籍區分，來自印尼共912人、越南151人、菲律賓39人、泰國7人。
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