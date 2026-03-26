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小三通爆量亂象浮現！陳福海催中央增班、要人力、拚開放落地簽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見。圖／縣府提供

金門縣長陳福海繼昨日北上拜會大陸委員會主委邱垂正後，今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見，盼從中央政策到現場執行全面盤點，為小三通擴量鋪路。

隨著金門港旅運中心在今年2月初試營運，硬體設施已大幅提升，但航班不足與人力吃緊問題逐漸浮現，陳福海直言，當前小三通載客率長期居高不下，旅客通關壓力沉重，已成為影響服務品質的關鍵瓶頸，呼籲交通部航港單位適時增加航班，紓解民眾往返兩岸需求。

他此行也特別關注CIQS人力配置，強調「便捷、友善、安全」是小三通運作三大核心，但第一線人力長期吃緊，恐影響邊境管理與服務品質，盼中央正視問題，補足關鍵人力缺口。縣府也表態，地方警力將全力支援，共同維護國境秩序。

針對日前水頭碼頭發生「跑單幫」水客因行李超重，進而情緒失控大鬧碼頭的失序事件，陳福海態度強硬，強調任何影響航行安全或挑戰公權力的行為，均應依法嚴辦；他也感謝碼頭服務部門與港警同仁對於守護場站安全的辛勞付出，在小三通旅運量與日俱增的同時，期盼中央部會能重視水頭碼頭CIQS人力短缺的關鍵問題，縣警察局亦將全力支援，藉以防範潛在威脅、維護邊境安全，以及提升服務與人力工作品質。

除運能與秩序問題外，陳福海也拋出擴大客源構想。他在拜會移民署金門服務站與國境隊時，建議在合理人力前提下，研議恢復陸客來金門「落地簽」，以提升旅遊便利性，帶動觀光動能，讓小三通逐步邁向常態化運作。

陳福海強調，小三通承載金門經濟與觀光發展命脈，水頭碼頭更是對外門戶，未來將持續爭取中央政策支持，從增加航班、補足人力到簡化通關流程，多管齊下提升整體服務效能，讓金門在兩岸交流中維持競爭優勢。

金門縣長陳福海（中）今日上午率隊前往水頭碼頭視察，針對日前水頭碼頭發生「跑單幫」失序事件，陳福海態度強硬，強調任何影響航行安全或挑戰公權力的行為，均應依法嚴辦。圖／縣府提供
金門縣長陳福海（中）今日上午率隊前往水頭碼頭視察，針對日前水頭碼頭發生「跑單幫」失序事件，陳福海態度強硬，強調任何影響航行安全或挑戰公權力的行為，均應依法嚴辦。圖／縣府提供

金門縣長陳福海今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見。圖／縣府提供
金門縣長陳福海今日上午率隊前往水頭碼頭視察，聚焦小三通運能與通關量能問題，並與海關、移民署、動植物檢疫及港警等CIQS第一線單位面對面交換意見。圖／縣府提供

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