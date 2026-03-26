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澎湖節電伴節能治理 籲隨手關燈守護美麗菊島

中央社／ 澎湖縣26日電

澎湖縣副縣長林皆興今天在「澎湖節電伴節能治理與推廣計畫」啟動活動表示，全民養成「隨手關燈」的生活習慣，是節能治理最有效率的措施，守護美麗的菊島。

澎湖縣政府「澎湖節電伴節能治理與推廣計畫」啟動記者會，下午在縣政府會議室舉行，林皆興、建設處長陳文耀、副處長陳韋成與節電志工一起以行動宣告新年度節電工作啟動，讓節電不僅是政策目標，更能成為提升生活品質的一環。

林皆興表示，「隨手關燈」這句話，從小聽到大，就是在提醒民眾要養成日常的生活習慣，籲請節電志工要深入每一個社區，無時無刻的宣導節電措施，在節能治理上會發揮最大的效益，還給最乾淨的地球，守護美麗的菊島。

澎湖縣政府建設處表示，縣府配合中央政策深化地方節能治理推動，採取「基礎節電工作」與「因地制宜措施」等雙軌並行，並針對觀光旺季，提出在地特色的節電改善方案，近年來，在社區與離島節電推廣高達145場次4萬5000人參與；節電治理與輔導有506家，合格率達98.5%；節能診斷與技術支援26處，節省逾20萬元電費；汰換轄內15戶弱勢家庭與社福機構及18所學校1680具老舊燈具和補助節能冷凍設備167台，節電成果豐碩。

縣府指出，節電工作的核心，並非單純的減少用電，而是透過設備改善、用電管理與宣導，讓民眾在日常生活中輕鬆落實節能行動，將在既有基礎上，持續深化節電治理，讓節能政策在澎湖長期穩定推動，朝向永續發展目標。

澎湖縣

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